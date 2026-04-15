أثر.. معرض فني يحتفي بإبداعات شبابية في ثقافي أبو رمانة

دمشق -سانا

شهد المركز الثقافي العربي في أبو رمانة مساء اليوم الأربعاء افتتاح معرض فني حمل عنوان “أثر” شارك فيه ستة عشر فناناً وفنانة من جيل الشباب، مقدّمين سبعةً وأربعين عملاً فنياً بإشراف مرسم الراعي في دمشق.

ويمثّل المعرض التجربة الأولى لهؤلاء الطلاب الذين وضعوا عبره خطواتهم الأولى في عالم الفن الواقعي فقد عبّرت كل لوحة عن أثرٍ تركته تجربة أو ذكرى في وجدان الفنان حيث تنوعت الأعمال بين البورتريه ورسم الطبيعة واستعادة ذكريات الطفولة.

كما تناولت أعمال أخرى أثر الأشخاص العابرين في حياتنا اليومية، وقدّمت المشاركة ريم شعبان لوحتين لغزال وبجعة، معتبرة أن الغزال يعكس هدوءها وشموخها، بينما ترمز البجعة إلى الوفاء في الحب، مستخدمة الألوان الزيتية في تنفيذها.

رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا محمد صبحي السيد يحيى أوضح في تصريح لـ سانا أن المعرض يضم طلاباً أظهروا إبداعاً لافتاً في رسم الشخصيات وحارات دمشق، مشيراً إلى أن سوريا لا تزال ولادة للمبدعين الشباب الذين يحظون برعاية الاتحاد، وشدد على دور الفنانين الكبار في دعم الحركة التشكيلية ونقل الذاكرة البصرية السورية جيلاً بعد جيل.

أما المشرف على المعرض والمدرّب في مرسم الراعي محمد بري فأوضح أن التدريب الأكاديمي كان أساس تطور مستوى الطلاب، رغم تفاوت خبراتهم بين المبتدئ والمتوسط، مشيراً إلى أن اختيار عنوان “أثر” جاء ليكون نقطة انطلاق تعبّر عن التجارب التي تركت بصمتها في نفوس المشاركين.

وقدّمت مصممة الأزياء سامية اللحام أعمالاً جمعت فيها بين مهنتها وهوايتها من خلال بورتريهات ولوحات مستوحاة من خامات الأقمشة وملامح عربية أصيلة، منفّذة بالفحم، بينما استعادت رولان إيزولي ذكريات دمشق القديمة بلوحتين من الفحم والباستيل، إحداهما تجسّد عشقها للمدينة، والأخرى تستحضر تفاصيل البيوت القديمة.