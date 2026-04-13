“خيوط من الذاكرة”… معرض للأزياء التراثية السورية يجسد هوية متجددة في غاليري زوايا

دمشق-سانا

أقيم في غاليري زوايا بدمشق معرض الأزياء التراثية، بعنوان خيوط من الذاكرة، والذي ضمّ أكثر من مئة قطعة تنوعت بين الأزياء النسائية المطرزة من مختلف المناطق السورية، إضافة إلى لوحات فنية وحقائب تراثية، في تجربة تجمع بين الأصالة والرؤية المعاصرة.

حوار بصري بين الماضي والحاضر

ويقدّم المعرض الممتد لستة أيام، مقاربة فنية تعيد قراءة التراث السوري من خلال توظيف عناصره في سياق معاصر حيث تتقاطع النقوش والألوان والتفاصيل اليدوية لتروي حكايات متوارثة تعبّر عن هوية ثقافية غنية ومتجذرة.

وتعكس المعروضات تنوّع الأزياء التراثية السورية، ولا سيما الأزياء النسائية المطرزة التي تمثل بيئات متعددة مثل دمشق وحلب وحماة والقلمون والجولان، بما تحمله من خصوصيات جمالية ورمزية.

التراث هوية ورسالة إنسانية

وأوضحت الباحثة الألمانية هايكه فيبر، المهتمة بالتراث السوري، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يأتي احتفاءً بغنى التراث السوري وتنوعه، مشيرة إلى أن النقوش المطرزة تحمل رموزاً تعود لآلاف السنين وتعبر عن مفاهيم إنسانية عميقة كالحياة والموت والخصب والانسجام مع الطبيعة.

وأكدت فيبر، المقيمة في سوريا منذ عام 1982 أن تراث بلاد الشام يشكل وحدة حضارية متكاملة رغم اختلافاته المحلية، مشددة على أهمية الحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة كما لفتت إلى تراجع عدد النساء العاملات في التطريز التراثي من أكثر من 1000 إلى أقل من 100 ما يستدعي تعزيز الجهود لإحياء هذه الحرفة.

جهود لإحياء التطريز القلموني وتعليمه

كما أشارت سمر حمادي، مديرة مؤسسة “سين” للتدريب في القطيفة، إلى أن المؤسسة تعمل على إحياء التطريز القلموني النادر، ولا سيما تقنية “البلاك ورك” التي تتميز بدقة تنفيذها وتشابه وجهي القطعة الأمامي والخلفي.

وبيّنت حمادي أن المؤسسة وثّقت هذا النوع من التطريز وأعادت تدريسه للفتيات حيث يجري تدريب نحو 20 سيدة بالتعاون مع الباحثة فيبر، بهدف تمكينهن اقتصادياً والحفاظ على هذا الإرث مع تطويره ليتناسب مع الأذواق المعاصرة.

من جهتها، أوضحت نهى الخطيب من مؤسسة التجمع المدني السوري في الرحيبة أن المؤسسة تسعى إلى إحياء التراث القلموني عبر التعليم والتدريب، من خلال دمج الأساليب التقليدية للتطريز مع لمسات حديثة تجعل المنتجات أكثر جذباً للأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن الإقبال على تعلم التطريز التراثي يشهد تزايداً ملحوظاً، بمشاركة سيدات وفتيات من فئات عمرية مختلفة، ما يعكس وعياً متنامياً بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الثقافي.

ويؤكد المعرض أن الأزياء التراثية ليست مجرد عناصر جمالية، بل ذاكرة حيّة تختزن رموزاً حضارية تعكس تطور المجتمع السوري عبر التاريخ، وتبرز مكانة الحرف اليدوية كجزء من الاقتصاد الثقافي، كما يشكل الحدث مساحة تفاعلية بين الحرفيات والجمهور، تسهم في إعادة إحياء التراث بوصفه ممارسة قابلة للتجدد في المشهد الثقافي المعاصر.