التفكير النقدي في مواجهة الشائعات.. دعوة إلى وعيٍ يحصّن المجتمع

دمشق-سانا

نظمت مديرية الثقافة بدمشق اليوم الأحد محاضرة للمدرس والمدرب في مجالات المهارات الحياتية والقيادة، رافع الشرع، وذلك في المركز الثقافي العربي بالمزة.

وتناولت المحاضرة التحولات التي شهدها عصر المعلومات، وآليات التعامل مع تدفق الأخبار، إضافة إلى استعراض مبادئ التفكير النقدي والأخطاء الشائعة في عملية التفكير، إلى جانب مناقشة المؤثرات والانحيازات التي قد تدفع الأفراد إلى تبني مواقف غير دقيقة.

وشهدت المحاضرة نقاشات واسعة حول مسؤولية المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في نشر ثقافة التفكير النقدي، ودور الأسرة ووسائل الإعلام في تعزيز الوعي، ولا سيما في ظل الانتشار الكبير للمحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تدريب الأفراد على التحقق من المعلومات وعدم التعامل معها بمنطق التسليم المطلق.

وحذّر المدرّس رافع الشرع من مخاطر التعامل غير النقدي مع المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ضخامة المحتوى في العصر الرقمي تجعل التمييز بين الحقيقة والمعلومات المضللة أكثر تعقيداً، وتزيد من احتمالية الوقوع في أحكام وقرارات غير دقيقة نتيجة التأثر بالإشاعات والانحيازات الفكرية.

وأكد في تصريح لـ سانا، أن بناء الإنسان يمثل هدفاً مشتركاً لمختلف الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن بناء الوعي يشكل أساساً في عملية بناء المجتمع، داعياً إلى توحيد الجهود ضمن رؤية وطنية تسهم في تعزيز الوعي والتفكير النقدي.

ويحمل المدرب رافع الشرع إجازة في الشريعة من جامعة دمشق منذ عام 2001، إضافة إلى دبلوم تأهيل تربوي، ويعمل مدرساً ومدرباً في مجالات المهارات الحياتية والقيادة.