وزير الثقافة والقائم بالأعمال الباكستاني يبحثان آفاق التعاون الثقافي

دمشق-سانا

في إطار توجه وزارة الثقافة السورية لتعزيز الشراكات الثقافية الدولية، بحث وزير الثقافة محمد ياسين الصالح اليوم، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية باكستان بدمشق عمر حيات خان آفاق سبل التعاون في القطاع الثقافي.

وأكد الوزير الصالح خلال اللقاء أن التعاون الثقافي بين سوريا وباكستان يشكّل رافعة استراتيجية لفتح آفاق مبادرات مشتركة في مجالات الفكر والفنون والأدب، بما يعزز دور الثقافة كونها جسراً للتقارب بين الشعوب، موضحاً أن الوزارة تدرج هذه الشراكات ضمن رؤيتها لإحياء الدور الحضاري لسوريا في محيطها والعالم.

من جهته، أكد القائم بالأعمال الباكستاني حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الثقافي مع سوريا، لتشمل مشروعات استراتيجية في السينما والموسيقا واللغة والأدب، إضافة إلى مبادرات تعنى بصون التراث وإحيائه، مشدداً على أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية لتعميق العلاقات التاريخية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.