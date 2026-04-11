المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 11 من نيسان 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: “التربية بالاحتواء والحب”، تلقيها الأستاذة سرى حتاحت، في المركز الثقافي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – معرض رسم للأطفال بعنوان: “أنامل مبدعة”، بإشراف الأستاذتين رنا الحمصي ونسرين حماد في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – مهرجان تعريفي بالتراث المادي السوري للأطفال بعنوان: “تراثنا بعيون أطفالنا”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 1 ظهراً.

4 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “ريو2” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – عرض مسرحية الأطفال جحا والكنز، لفرقة عمو سعيد، في مسرح الخيام الساعة الـ 5 مساءً.

6 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – نشاط ترفيهي للأطفال من سن الـ 7 حتى الـ 12 عاماً بعنوان: “ألعاب ترفيهية وتعليمية”، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “سوريا الجديدة بين الحرية والمسؤولية – مجتمع قوي ودولة قوية”، للدكتور ياسر تيسير العيتي، في مركز الشهيد يحيى شربجي بمدينة داريا، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

محاضرة تفاعلية بعنوان: “المراحل الانتقالية : المفهوم – التحديات – شروط النجاح سوريا نموذجاً” يقدمها : الأستاذ بسام السليمان، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ1 ظهراً.

إدلب:

1 – جلسة حوارية تنظمها مؤسسة ذاكرة إبداعية للثورة السورية بعنوان: “ذاكرة، فن، تراث”، في المتحف الوطني بإدلب، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض مسرحية المهاجران، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ7 مساءً.

طرطوس:

1 – أنشطة متنوعة للأطفال بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، تشمل ورشات رسم، وأشغالاً يدوية، ومسرحاً، وجلسات شعرية، وقصة قصيرة، وكورالاً، وفنوناً شعبية مع أنس حرفوش، الساعة الـ 2 ظهراً، وحفلتين من الساعة الـ11صباحاً ولغاية الساعة الـ 3 عصراً.

2 – برنامج فني منوع للأطفال والعائلة، تقدمه فرقة طيور الجنة، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

1 – نشاط إعادة تدوير ضمن فعالية سبت الأطفال، في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “فلسفة التاريخ”، يقدمها عمار درويش ماجستير في التاريخ الإسلامي، في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 2 ظهراً.

3- ندوة بعنوان: “التراث اللامادي في اللاذقية”، في مقر فرع جمعية العاديات بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1ـ ورشة التزيين على البيض مع سارة وزير، في مساحة كراسي الإبداعية في شهبا الجديدة، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض أفلام “دوللي، السلم والثعبان، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.