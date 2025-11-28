فعالية شعبية في مدينة اللاذقية تأكيداً على الوحدة بين أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته

قائمة الصور 1/8
عمال الأفران في مدينة إدلب يواصلون عملهم خلال عطلة العيد لتأمين الخبز للأهالي
ضهر القصير جنة الصنوبر والكستناء على قمم ريف حمص
الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا تعقد بباريس لقاءً مع عائلات المفقودين المقيمين بفرنسا
انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لتأمين الأهالي وحماية الممتلكات العامة
حملة أمنية لإدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي الغربي لملاحقة فلول ميليشيات الأسد.
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك