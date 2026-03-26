المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 26 من آذار 2026

دمشق:

1 ـ بازار خيري من فعالية أثر، طريق الربوة جانب مأكولات الشام، الساعة الواحدة ظهراً.

2 – إحياء الذكرى السنوية لوفاة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، في قلعة دمشق، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان: “تاريخ ظهور النحو العربي المصطلحي وتقعيد القواعد” للدكتور سليمان حسين، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان: “ماذا بعد رمضان – كيف تجعل حياتك كلها كأنها رمضان”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4.30 عصراً.

5- إطلاق ملتقى رواق للتراث السوري، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “أمنية”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5 مساءً.

7 – عرض أفلام: “هوبرز، برشامة، مشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

1 – مسير خميس النبات ضمن جولة تراثية في مدينة حمص، من أمام مقر الجمعية التاريخية السورية، شارع عبد الحميد الدروبي الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – أمسية غنائية للفنان خاطر ضوا بعنوان: “غنوا لمن رحلوا” على المسرح الأرثوذوكسي بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

حماة:

عرض فني منوع بمناسبة أعياد آذار، في المركز الثقافي بالسلمية، الساعة الـ 5 مساءً.

طرطوس:

1 – محاضرة بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة السورية تحت عنوان: “سوريا هدية الجغرافية السياسية ونعمة التحرير”، يقدمها المؤرخ بسام القحط، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: الماء هو الحياة، للمهندسة ماري عبد الله، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – مهرجان يوم الشعر العالمي في صالة فرع اتحاد الكتاب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

1 – احتفالية عيد المعلم والأم، في المركز الثقافي بعين الشرقية الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – عرض مسرحية المهاجران، ضمن فعاليات يوم المسرح العالمي، على خشبة المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1- عرض أفلام: ” لا تدخل، سكريم 7، برشامة، هوبيرز”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.