المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 9 من نيسان 2026

المفكرة الثقافية 5 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 9 من نيسان 2026

دمشق:

1 – مسرحية بعنوان: حكاية أم عظيمة، بإشراف أسرة جامع خالد بن الوليد، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – محاضرة تراثية بعنوان: من دمشق القديمة حكاية شفاء وسلطة، بيمارستان النوري وقصر العظم نموذجاً، تلقيها الأستاذة سوسن الغبرة، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3.30 عصراً.

3 – ورشة قراءة للأطفال بعنوان: بالقراءة نرتقي، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان أزمة الكونيات المعاصرة، يلقيها لؤي حمزة، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – دورة بعنوان: عبودية بلا سلاسل بإشراف الدكتور عمر عصيدة، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – محاضرة تنموية بعنوان: رحلة النضج العاطفي، يلقيها الدكتور عبد الرحمن محلاية، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4.30 عصراً.

7 – عرض مسرحية الأطفال بعنوان “سعيد وعنيد”، لفرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – ورشة قصصية للأطفال بعنوان أقرأ قصتي، بإشراف رهف القباني، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

9 – أمسية موسيقية للأطفال واليافعين بعنوان: نجوم من أرض بلادي، بإشراف الأستاذ حسين قدور، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 6 مساءً.

10- مساحة ارتجال مفتوحة، في فضاء منزول بالربوة، الساعة الـ 8.30 مساءً.

11 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جولة الحافلة الثقافية للأطفال في مدرسة الصبورة الأولى بجانب البلدية، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان الشيخوخة والصحة، يقدمها الأستاذ بسام غياض، في المركز الثقافي بالتل، الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

أمسية غنائية بعنوان: “غنوا لمن رحلوا” للفنان خاطر ضوا بمشاركة فرقة موزاييك، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 5 مساءً.

طرطوس:

1 – ندوة اقتصادية حوارية بعنوان الاقتصاد بين السائل والمجيب، مع الدكتور رامي زيدان، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة تراثية بعنوان: “كنائس صافيتا..حين يروي الحجر قصة الإيمان”، تقدمها باحثة الآثار سماح ديوب، في قصر الثقافة بصافيتا الساعة الـ11 صباحاً.

3 – حلقة كتاب بعنوان: “الزخارف المعمارية الإسلامية في سوريا”، تقدمها السيدة رولى العبد الله، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – محاضرة ثقافية بعنوان: “الحرية بين مفهوم الدين والدولة، يقدمها الكاتب علام عبد الهادي، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 11 صباحاً.

5 – حلقة كتاب بعنوان ألف ليلة وليلة، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 2 ظهراً.

6 – عرض مسرحية خارج الخط، في صالة سعد الله ونوس في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان الأماكن المهابة وآثار الطبيعة، في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 ـ نشاط فن الإلقاء ضمن مهارات الحياة للناشئين، يقدمه الأستاذ أنس الحمد، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 –  نشاطات متنوعة للأطفال، تتضمن: “تلويناً، ورسماً، وأشغالاً”، في المركز الثقافي بالحاضر، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – عرض مسرحية “المهاجران”، في مركز مؤسسة الرواد بمدينة جرابلس، الساعة الـ 8 مساءً.

4 – عرض أفلام “دوللي، السلم والثعبان، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

