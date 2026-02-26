الدفاع المدني يبحث عن طفل مفقود في مجرى نهر بردى بمنطقة الهامة في ريف دمشق

محافظة حلب تنظم جلسة حوارية تحت عنوان “مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب” بحضور عدد من الصناعيين المقيمين في المدينة والمغتربين
النائب العام للجمهورية العربية السورية يفتتح المكتب القانوني لعدلية ريف دمشق بسجن دمشق المركزي
معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية يتفقد سير العملية الانتخابية في داريا بريف دمشق
إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق
عودة 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة
