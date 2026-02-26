الدفاع المدني يبحث عن طفل مفقود في مجرى نهر بردى بمنطقة الهامة في ريف دمشق تاريخ النشر: 2026/02/26 1:14 مساءً اخر تحديث: 2026/02/26 1:14 مساءً قائمة الصور 1/1 محافظة حلب تنظم جلسة حوارية تحت عنوان “مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب” بحضور عدد من الصناعيين المقيمين في المدينة والمغتربين النائب العام للجمهورية العربية السورية يفتتح المكتب القانوني لعدلية ريف دمشق بسجن دمشق المركزي معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية يتفقد سير العملية الانتخابية في داريا بريف دمشق إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق عودة 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدفاع المدنيالهامةريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إعادة تشغيل المركز الشمالي للمياه في قبتان الجبل بريف حلب لتأمين وصول مياه الشرب للأهالي فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026 مصر والسودان يرفضان أي إجراءات أحادية بشأن نهر النيل فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026 الوزير الحلبي يتفقد مشفى الأطفال… تعزيز الخدمات الطبية ورفع جاهزية الأقسام الحيوية فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026 إعلان القائمة النهائية لمنتخب سوريا بكرة السلة لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم فبراير 26, 2026 فبراير 26, 2026