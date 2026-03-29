المعهد العالي للفنون المسرحية يحتفي باليوم العالمي للمسرح بعرض “قلعة من ورق”

دمشق-سانا

ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، قدم طلاب السنة الثالثة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية مساء اليوم الأحد عرضهم “قلعة من ورق” على خشبة استديو أسعد فضة، في تجربة فنية عكست وعياً جمالياً وفكرياً لدى جيل شاب يسعى لتكريس المسرح كمنصة للتعبير عن قضايا المجتمع.

معالجة معاصرة لنص يوناني

العرض المقتبس عن نص للكاتب اليوناني يورغوس سكورتيس جاء بإخراج الطالب حسام الخولي، وبمشاركة الممثلين عمار السلوم، ونهاوند شلغين، وجود نخلة، وقد عمل الفريق على تقديم رؤية معاصرة للنص، مقاربين من خلاله واقعاً اجتماعياً وسياسياً تتقاطع فيه إشكاليات الأسرة مع صراعات الطبقات والتحولات الاقتصادية.

وسلط العمل الضوء على قضايا الفساد وتنامي نفوذ رأس المال وانعكاساته على الفئات الأكثر هشاشة، في طرح يتجاوز المحلي ليحاكي قضايا إنسانية عامة.

وأوضح المخرج حسام الخولي في تصريح لـ سانا أن اختيار النص جاء بعد الاطلاع على عدة أعمال، مشيراً إلى أن التحضيرات استمرت نحو شهر ونصف الشهر، تلتها بروفات مكثفة لمدة عشرين يوماً، كما لفت إلى إدخال تعديلات محدودة على النص، ولا سيما في نهايته، بهدف تعزيز البعد الدرامي ومنح الممثلين مساحة أوسع لإظهار قدراتهم، مؤكداً أن تجربة الإخراج تأتي في سياق تكاملي مع دراسة التمثيل.

تجربة تدريبية تعزز نضج الطلبة

من جهتها، وصفت الطالبة نهاوند شلغين التجربة بأنها من أبرز المحطات التدريبية خلال دراستها، لما اتسمت به من عمل جماعي جاد وانسجام بين أعضاء الفريق بالتوازي مع التزاماتهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن بناء الشخصية تطلّب جهداً بحثياً وحسياً انعكس على الأداء فوق الخشبة.

أما الطالب جود نخلة فاعتبر أن العرض شكل تجربة تعليمية متقدمة، نظراً لتحمّل الطلبة كامل المسؤولية في مختلف مراحل العمل رغم التحديات التنظيمية والإمكانات المحدودة، مؤكداً أن التجربة أسهمت في تعزيز مهاراتهم العملية مع بلوغهم مرحلة دراسية أكثر نضجاً.

بدوره أوضح الطالب عمار السلوم أن المشروع جاء كمبادرة للخروج من الإطار الأكاديمي التقليدي وخوض تجربة مستقلة تطبّق المعارف النظرية عملياً، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقة المهنية بين المخرج والممثل وآليات بناء الشخصيات.

ويعكس عرض “قلعة من ورق” مستوى الوعي الفني لدى طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، ودور التجارب الطلابية في تطوير أدواتهم الإبداعية، بما ينسجم مع رسالة المسرح في طرح قضايا المجتمع، وتعزيز الحوار الثقافي ضمن سياق احتفالي يؤكد حضور المسرح كرافعة أساسية في المشهد الثقافي.