الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 28 من آب 2025

دمشق:

1- الفعاليات الثقافية في معرض دمشق الدولي وتشمل:

الأمسية الشعرية الأولى في قاعة الندوات بنادي الصحفيين، الساعة الـ7 مساء.

عرض فلكلوري للفرقة الفنية الشركسية، الساعة الـ 7.30 مساء.

مسابقة ثقافية تفاعلية جماهيرية للدكتور أحمد قدور، الساعة الـ 8.15 مساء.

أمسية موسيقية بعنوان “حلم سما”، بإشراف المايسترو أسما وليد الساعة الـ 9 مساء.

أمسية موسيقية مع الفنان شادي جميل، الساعة الـ 11 مساء.

2 ـ حفل نهاية الدورة الصيفية لطلاب معهد الثقافة الشعبية، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 10 صباحاً.

3 – عرض فيلم الكرتون المدبلج “مدغشقر 3″، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 6 مساء.

4 ـ عرض أفلام “الشاطر، ماديون، الجمعة العجيبة، روكي الغلابة، إعادتها”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.30 ظهراً حتى الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – أمسية لشعراء الزجل بعنوان “نغمة بيات”، في المركز الثقافي بالتل الساعة الـ 5 مساء.

2 – فعالية بعنوان “لن ننسى شهداءنا ومعتقلينا” في جديدة عرطوز الفضل، الساعة الـ 5 مساء.

درعا:

1 – المهرجان الشعري الأول في درعا، في صالة الياسمين بالشيخ مسكين، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

حلب:

1 ـ حفل طلاب معهد صباح فخري للموسيقا بفرعيه الشرقي والغربي، بإشراف عبد الحليم حريري ويرجين رئيسيان، في مسرح دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6 مساء.

2 – محاضرة بعنوان “مصابن حلب وتراث صابون الغار الحلبي” للدكتور نور الدين التنبي، يليها معرض لصابون الغار الحلبي، بإشراف السيد أحمد إسماعيل عكش، في حديقة جمعية العاديات، الساعة الـ 7.30 مساء.

3 ـ عرض أفلام “المهمة المستحيلة الحساب النهائي، روكي الغلابة، السليل، عام في جامعة أوكسفورد، ريستارت، السنافر، الشاطر”، في صالة الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12.30 ظهراً، حتى الساعة الـ 9.30 مساءً.

اللاذقية:

1 ـ نشاط للأطفال بعنوان “يوم المرح” تقيمه مكتبة الأطفال العمومية، ويتضمن مسرح دمى، وقراءة قصة، وأغاني أطفال، ورسماً على الوجوه، في الطابق الأرضي بمديرية ثقافة اللاذقية على مدى يومين، الساعة الـ 11 ظهراً.