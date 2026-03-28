المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 28 من آذار 2026

دمشق:

1 – حملة نظافة تطوعية بعنوان: “سوريا بيتنا الكبير”، في محيط جسر الحرية جانب بوابة متحف دمشق الوطني، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – العرض المسرحي “هذا ما قيل”، في استديو أسعد فضة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لطلاب السنة الثالثة في قسم التمثيل بالمعهد، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – العرض الراقص “متغيرات”، على مسرح سعد الله ونوس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لطلاب السنة الثالثة في قسم الرقص، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام: “هوبرز، برشامة، مشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1- العرض البصري “طقوس الربيع”، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5 مساءً.

2- محاضرة بعنوان: “المعادلة الجديدة بين الدولة والمواطن”، يقدمها الأستاذ عبد القادر القصاب، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5 مساءً.

درعا:

العرض المسرحي الوطني “درعا مهد الثورة”، تقديم فرقة الحساب الذهني، على مسرح المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 4.30 عصراً.

حمص:

1- محاضرة بعنوان: “الرسم الرقمي وعلاقته بالفن التشكيلي”، تقدمها الفنانة التشكيلية مي الحلواني، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – حفل اليوم العالمي للمسرح على خشبة قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

عرض بعنوان “أيام لا تنسى”، لفرقة سيلينا على مسرح صالة سينما سلمية، الساعة الـ 5 مساءً.

طرطوس:

1 – محاضرة بعنوان: “مهارات تواصل واتصال”، يقدمها المهندس علي العاتكي، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ورشات رسم وأشغال يدوية وتدريب مسرحي وجلسات شعرية، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ورشات للكورال والفنون الشعبية، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 1 ظهراً.

4 – عرض أفلام ميسي بغداد ومواسم والبانو في مقهى شبابيك بالواجهة الشمالية، الساعة الـ 5.30 مساءً.

اللاذقية:

1 – فعالية سبت الطفولة، في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – عرض مسرحية “لا تكن أحمق مرتين”، على مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1- عرض مسرحية انتحار رجل مهم، ضمن مهرجان المونودراما المسرحي، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام: ” لا تدخل، سكريم 7، برشامة، هوبرز”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.

