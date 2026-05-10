البورد السوري يجري الامتحان النهائي لاختصاص الأمراض الباطنة في مشفى الشرطة بحرستا

ريف دمشق-سانا

أجرى المجلس العلمي للأمراض الباطنة في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري)، اليوم الأحد، الامتحان النهائي لدورة نيسان لعام 2026، بمشفى الشرطة بحرستا في ريف دمشق.

35 طبيباً متقدماً

وأوضح رئيس المجلس العلمي للأمراض الباطنة الدكتور وسيم زكريا، في تصريح لمراسل سانا، أن عدد المتقدمين للدورة الحالية بلغ 35 طبيباً من خريجي مختلف الجامعات في وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الامتحان جرى في مشفى الشرطة بحرستا لأول مرة، حيث أتيحت كل التسهيلات الإدارية والخدمات اللوجستية والتقنية لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح.



وبين زكريا أن الامتحان يتوزع على مرحلتين؛ تبدأ بعرض “سلايدات” لحالات سريرية مصورة تتطلب التشخيص والمعالجة، تليها المرحلة السريرية التي تضم أربع محطات تشمل اختصاصات الهضمية، والعصبية، والصدرية، والقلبية، إضافة إلى القصة السريرية والأسئلة الشفوية، وذلك لضمان العدالة وتوحيد المعايير بين جميع المتقدمين.

رفع الكفاءة العلمية

بدوره، أكد أحد الأطباء المشرفين على الفحص السريري، الدكتور إسماعيل دغيم، أن العملية الامتحانية للأطباء المتقدمين لنيل شهادة البورد السوري في الاختصاص بالأمراض الباطنة تسير وفق معايير علمية دقيقة، مشيراً إلى أن الامتحانات الحالية تأتي استكمالاً للجانب النظري الذي خضع له الأطباء قبل نحو عشرة أيام.



وأشار دغيم إلى أن الامتحان السريري يعتمد نظام “المحطات”، حيث يمر الطبيب الممتحن بعدة محطات تستغرق كل واحدة منها عشر دقائق، تشمل فحصاً سريرياً مباشراً للمرضى، وطرح أسئلة تخصصية لتقييم المستوى العلمي والقدرة على التشخيص.

ولفت دغيم إلى أن التقييم النهائي للأطباء يستند إلى أحدث المراجع الطبية العالمية المعتمدة في طب الأمراض الباطنة، وذلك بهدف ضمان رفع الكفاءة العلمية والعملية للكوادر الطبية الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الأطباء المتقدمون لنيل الشهادة

من جهته، بيّن أحد الأطباء المتقدمين همام القبلان أن هذا الاختبار يمثل الاستحقاق النهائي بعد أربع سنوات من التدريب التخصصي في المشافي الحكومية، مؤكداً أن الحصول على شهادة البورد السوري يعد شرطاً أساسياً ومستلزماً رئيسياً لممارسة المهنة بصفة اختصاصي بشكل قانوني وأكاديمي في سوريا، لافتاً إلى أن المعايير المتبعة في الاختبار تتوافق مع البروتوكولات العالمية، ما يمنح الطبيب السوري كفاءة علمية عالية تُمكّنه من التميز في الميادين الطبية محلياً ودولياً.

كما أكد الطبيب أحمد الإبراهيم، أهمية هذا الامتحان في صقل المهارات الطبية، كونه يركز على الحالات والأمراض الشائعة في اختصاص الباطنة، ما يدفع الطبيب لتعميق معرفته بما سيواجهه فعلياً في حياته المهنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن التركيز الأساسي للامتحان ينصب على الجوانب العملية والمهنية التي تواجه الطبيب في ممارسته اليومية، أكثر من الاكتفاء بالمعلومات النظرية.

وتعد الهيئة السورية للاختصاصات الطبية (البورد السوري) هيئة مهنية علمية تتبع لوزارة الصحة، وتمنح شهادات موحدة لكل المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب المقررة في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبلها واجتيازهم الامتحانات المقررة في نظامها الداخلي.