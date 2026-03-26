دمشق-سانا

ترصد سانا في زاوية “إصدارات سورية حديثة” مجموعة من الكتب الجديدة الصادرة عن دور النشر المحلية، والتي تعكس تنوع المشهد الثقافي السوري وحيويته.

وتتوزع هذه الإصدارات بين الفكر الديني والأدب والشعر، مقدّمةً رؤى وتجارب تعبّر عن الإنسان وقضاياه في سياق التحولات الراهنة، ومؤكدةً استمرار حركة النشر في مواكبة اهتمامات القارئ وتعزيز دور الثقافة بوصفها مساحة للمعرفة والتأمل.

كتاب: الايمان في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.

المؤلف: الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي المفتي العام للجمهورية العربية السورية.

دار النشر: الغوثاني للدراسات القرآنية.

نبذة عن الكتاب: يعرض الكتاب حقيقة الإيمان بوصفه أساس الدين وجوهره، مؤكداً أن الإيمان ليس دعوى تقال ولا شعوراً مجرداً في القلب، بل هو التزام شامل يجمع بين التصديق القلبي، والنطق باللسان، والعمل بالجوارح، حيث يؤكد المؤلف أن الغاية من دراسة الإيمان ليست المعرفة النظرية فحسب، بل بناء إنسانٍ مستقيم السلوك، متوازن الروح، يترجم عقيدته إلى أخلاقٍ وأعمالٍ ظاهرة، فيتحقق بذلك معنى عبادة الله في واقع الحياة.

الكتاب: ثلاث حكايات صغيرة عن الألعاب.

المؤلف: فيليب كلوديل.

ترجمة: لينا بدر.

دار النشر: ممدوح عدوان للنشر والتوزيع دمشق 2026.

نبذة عن الكتاب: يتمحور حول صناعي ثريّ يشتري لنفسه سيارة ستغير حياته بالكامل، وعامل مخرطة يرسم تخطيطاتٍ أولية لألعاب لن ينفذها، وموظف يعيد اكتشاف ذاته وحياته بفضل دميةٍ في متحف… ثلاث حكايات صغيرة تعيدنا إلى ذلك الزمن الساحر لألعاب الطفولة الأولى، كتبها “فيليب كلوديل” بكثير من الشعر والحنين والعاطفة، في أثناء إقامته في مقاطعة “فرانش كونتيه” شرق فرنسا، تكريماً لمصنع الألعاب القديم الذي كان فخر سكان المنطقة واعتزازهم.

الكتاب: باب الهوى والهوى.

المؤلف: الشاعر خالد المحيميد.

دار النشر: موزاييك للدراسات والنشر دمشق 2026.

نبذة عن الكتاب: يجمع الديوان بين محطات ما قبل التحرير وما بعده، إذ يوثّق القسم الأول معاناة اللاجئين السوريين وويلاتهم في الغربة، بينما يحتفي القسم الثاني، المعنون بـ”الهوى”، بدمشق وسوريا بعد التحرير، ليختتم الديوان بقصيدة “وأخيراً” التي تعبّر عن العودة إلى الوطن.

الكتاب: باص أخضر وطبشورة صفراء.

المؤلف: جان دوست.

دار النشر: التكوين للطباعة والنشر دمشق 2026.

نبذة عن الكتاب: يشكل عملاً أدبياً يمزج بين السرد الواقعي والتأملات الاجتماعية والثقافية، ويسلط الضوء على التجارب اليومية للأفراد في المجتمع من خلال رموز وعناصر مألوفة، مثل “الباص الأخضر” و”الطبشورة الصفراء”، التي يستخدمها المؤلف كاستعارات للحياة اليومية، والتعليم، والتحولات الاجتماعية، ويجمع دوست بين السرد القصصي والملاحظات الفلسفية، ما يجعل القارئ يتأمل في الحياة العادية والقيم الإنسانية من منظور جديد.

وتؤكد هذه الإصدارات تنوع التجربة الثقافية السورية واستمرار حضورها الفاعل، بما يعكس حيوية الفكر والأدب، ويعزز دور الكتاب في التعبير عن قضايا الإنسان ومواكبة تحولات المجتمع.