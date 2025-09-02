البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد

2L7A1407 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد

دمشق-سانا

تواصل صناعة البيوت الخشبية الريفية في سوريا حضورها اللافت، محافظةً على طابعها التراثي ومكتسبةً زخماً جديداً بفضل الابتكار الحرفي، لتغدو واحدة من أبرز الصناعات اليدوية التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتلقى رواجاً محلياً وعربياً.

مهارة سوريا تتألق في معرض دمشق الدولي

الحرفي مؤمن الدباس، أحد المشاركين في معرض دمشق الدولي، أكد في تصريح لـ سانا أن صناعة البيوت الخشبية تشمل تصميم المطابخ والمفروشات وأحواض الحدائق، باستخدام أخشاب روسية وسويدية معالجة، مع تطبيق عزل صوتي وحراري يضمن حماية تمتد لعشرين عاماً.

من الغاب إلى الخليج.. تصدير البيوت الخشبية السورية

2L7A1415 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد

أوضح الدباس أن تصنيع أصغر بيت ريفي يستغرق من أسبوعين إلى شهر، ويعتمد على مخططات هندسية دقيقة وكادر يضم نحو 40 عاملاً، مشيراً إلى وجود فروع للمشروع في حمص وطرطوس، وتصدير المنتجات إلى الأردن والسعودية، ما يعزز حضور الحرفة السورية في الأسواق العربية.

صناعة لا تموت.. بين الجذور الريفية والابتكار المعاصر

2L7A1409 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد

تعود جذور هذه الحرفة إلى البيئات الجبلية في الغاب والساحل، حيث وفرت الغابات مصدراً غنياً للأخشاب. واليوم، يواصل الحرفيون السوريون تطويرها، محافظين على المهارات التقليدية ومضيفين إليها لمسات ابتكارية، لتظل هذه الصناعة رمزاً للإبداع والهوية الثقافية السورية.

تعود جذور صناعة البيوت الخشبية في سوريا إلى البيئات الريفية والجبلية، حيث شكّلت الأخشاب مورداً أساسياً للبناء التقليدي، ومع مرور الزمن، تطورت هذه الحرفة لتصبح صناعة قائمة بذاتها تجمع بين المهارة اليدوية والخبرة الهندسية، واليوم تواصل هذه الصناعة حضورها في الأسواق المحلية والعربية، محافظةً على طابعها التراثي ومكتسبةً زخماً ابتكارياً جديداً.

2L7A1410 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد
2L7A1411 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد
2L7A1414 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد
2L7A1416 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد
2L7A1417 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد
2L7A1419 البيوت الخشبية السورية تنبض بالتراث وتغزو الأسواق العربية بإبداع حرفي متجدد
