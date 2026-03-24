المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 24 من آذار 2026

المفكرة 2 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 24 من آذار 2026

دمشق:

1 ـ المعرض الفني التشكيلي كتابات من جدران الزنزانة، للفنان صالح الهجر، في المتحف الوطني بدمشق، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – فعالية بعنوان “أم ملهمة”، بمناسبة عيد الأم، وخاصة بمجموعة من أمهات الشهداء تسردن فيها قصصهن، في نادي المحافظة بكفرسوسة، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

3 – ورشة رسم فني للأطفال بعنوان: “عالمي الصغير للألوان”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

4- عرض أفلام: “هوبرز، برشامة، مشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساء.

حمص:

افتتاح فعالية أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي، في مديرية الثقافة بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

طرطوس:

1 – محاضرة تثقيفية صحية بعنوان: “التدرن:السل، الأعراض – العلاج – الوقاية”، يلقيها الدكتور شعيب عيسى، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – جلسة أدبية ثقافية بمناسبة أعياد آذار، تتضمن أصبوحة شعرية وفقرة اجتماعية وفقرة فنية، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ندوة تدريبية بعنوان: “الإدارة المالية”، يقدمها المهندس حسان عيسى، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

اللاذقية:

أصبوحة شعرية بعنوان: “آذار ربيع لا ينتهي” في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

عرض أفلام: “الغرباء، الفصل الثالث، الحب المتحرر، هذا ليس اختباراً، برشامة، هوبيرز”، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساء.

