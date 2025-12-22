مشاهد لاستهداف قسد مناطق سكنية في عدد من أحياء حلب ووقوع إصابات بين المدنيين

لقاء كرنفالي بكرة الطائرة بين ناديي كنصفرة وخان شيخون في إدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
بدء تنفيذ الأعمال الكهربائية لعقدة عين اللوزة المرورية في حماة
ورشة عمل متخصصة بتدوير الأقمشة في ثقافي أبو رمانة
محافظ درعا يبحث احتياجات القطاع الصحي ضمن المرحلة الثانية من حملة أبشري حوران
ثقافي المزة يحتضن ثلاثة أفلام قصيرة عن اللاجئين السوريين في ألمانيا
