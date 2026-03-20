“نوروز أصل الحكاية”.. احتفالية في دار الأوبرا بدمشق تعكس الهوية السورية الجامعة

دمشق-سانا

احتضنت دار الأوبرا في دمشق أمسية فنية احتفالية بمناسبة عيد النوروز، بعنوان “نوروز أصل الحكاية”، برعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة رسمية ودبلوماسية وثقافية واسعة، عكست صورة التعدد الثقافي في سوريا ورسائل التعافي والانفتاح في المرحلة الراهنة.

سبع لوحات روت قصة عيد النوروز

وقدمت فرقة “اشتي” للتراث الكردي عرضاً متكاملاً ضم سبع لوحات راقصة وثلاث فقرات غنائية، مزجت بين الأداء الحركي والسرد المسرحي، برؤية وإشراف الإعلامي إدريس مراد، حيث تناولت اللوحة الرئيسية قصة عيد النوروز ودلالاته التاريخية والإنسانية، بمشاركة الفنانة عبير شمس الدين كراوية للعمل، إلى جانب الفنان جوان حسو، وبمشاركة المغنين آلان مراد، روستو رمضان، وإيفانا محمد، فيما حملت اللوحات الراقصة توقيع المصمم آزاد سفريان.

وأوضح مراد في تصريح لمراسل سانا أن العرض يقوم على دمج الرقص مع السرد الحكائي لتقديم قصة النوروز وأسباب الاحتفال به بأسلوب فني معاصر، يجمع بين المتعة والمعرفة.

وأضاف إن الفرقة تحرص سنوياً على تقديم عرض خاص بهذه المناسبة، يتضمن لوحات راقصة وفقرات غنائية تعكس غنى التراث الكردي، وتقدمه ضمن قالب فني منفتح على مختلف الثقافات السورية.

الاحتفال بالنوروز تحول مهم في المشهد الثقافي السوري

وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أكد في تصريح لـ سانا أن الاحتفال بالنوروز اليوم يمثل تحولاً مهماً في المشهد الثقافي السوري، بعد أن كان من المحرمات سابقاً، مشيراً إلى أن هذه المناسبة باتت عيداً وطنياً يعكس إسهامات المكون الكردي في الحياة الثقافية والعلمية، ويجسد قيم الانتصار للحق والتلاقي بين السوريين.

بدوره، شدد وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو على أن اعتماد النوروز عيداً وطنياً يكرّس مفهوم الهوية السورية الجامعة القائمة على التنوع، معتبراً أن هذا التنوع يشكل مصدر قوة تاريخية وثقافية للبلاد.

الفعالية رمز لسوريا الجديدة

من جهته، وصف القائم بالأعمال للاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت الفعالية بأنها “رمز لسوريا الجديدة”، مشيراً إلى أهمية مشاركة جميع مكونات المجتمع، بما يعزز فرص النهوض والاستقرار.

ويأتي إقرار عيد النوروز كمناسبة وطنية في سوريا في إطار التحولات التي شهدتها البلاد بعد التحرير، حيث صدر المرسوم رقم 13 بتاريخ الـ 16 من كانون الثاني 2026، والقاضي باعتبار يوم الـ 21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة، في خطوة تعكس الاعتراف بالتنوع الثقافي في المجتمع السوري.