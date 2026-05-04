إصابة 4 أشخاص جراء انفجار مقذوف حربي من مخلفات النظام البائد في البوكمال

دير الزور-سانا

أصيب 4 أشخاص بجروح، اليوم الإثنين، جراء انفجار رأس حربي من مخلفات النظام البائد في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وأوضحت مديرية إعلام دير الزور في بيان أن أربعة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار رأس حربي من مخلفات النظام البائد عند دوار الشهداء في مدينة البوكمال، وذلك أثناء عملهم في جمع الحديد.

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد تشكل خطراً على المدنيين في مناطق واسعة من سوريا، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة لإزالتها والتخلص منها حيث تتسبب بحوادث قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق الأنشطة الزراعية والاقتصادية وعودة الأهالي إلى منازلهم.

