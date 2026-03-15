إصدارات سورية حديثة

رصدت سانا هذا الأسبوع مجموعة من الإصدارات الحديثة الصادرة عن دور نشر سورية ومؤلفين سوريين، والتي تنوعت موضوعاتها بين دراسات في أدب الأطفال وأبعاده النفسية والتربوية، وأبحاث في الطب النفسي الشرعي، إلى جانب مؤلفات تراثية تتناول البلاغة العربية.
كما تضمنت الإصدارات كتباً اجتماعية تبحث في العلاقات الإنسانية، ودراسات تاريخية توثق حضور المدن السورية في المصادر القديمة، في إطار تنوع معرفي يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري، وتعزيز حضور الكتاب في مختلف المجالات.
- كتاب: الأبعاد النفسية والتربوية والأدبية في أدب الأطفال
المؤلف: الدكتور راتب سكر والدكتورة ربا ياسين
دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب 2026
نبذة عن الكتاب: يقدم دراسة تجمع بين علم النفس وآداب اللغة، حيث يضع بين يدي القارئ رؤية متكاملة حول العلاقة بين الأبعاد النفسية والتربوية والأدبية في أدب الطفل.
ويتضمن الكتاب دراسة تطبيقية لعدد من نصوص الدكتور هيثم يحيى الخواجة بوصفها نموذجاً موجهاً للطفل العربي، من خلال قسمين رئيسيين يتناولان مراحل النمو النفسي والعقلي والأخلاقي لدى الطفل، إلى جانب تحليل الأبعاد النفسية والقيم التربوية في نصوص الخواجة، كما يضم قسماً أدبياً يركز على تحليل البنى السردية والفنية في تلك النصوص، بما يضيء على دور أدب الأطفال في بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه الثقافي.
- كتاب: الطب النفسي الشرعي
المؤلفون: الدكاترة يوسف لطيفة وعبد المسيح خلف ورنيم عبد المسيح خلف
دار النشر: القدس للعلوم دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: يعد الأول من نوعه في اللغة العربية بمجال الكتب التي تعالج موضوع الطب النفسي الشرعي، حيث يتناول تقييم الحالات النفسية للأشخاص الذين ارتبطت أفعالهم بتبعات قانونية، سواء كانت جنائية أم مدنية، بهدف تقديم تقييمات علمية تساعد الجهات القضائية على فهم الجوانب النفسية المرتبطة بالجريمة أو النزاعات القانونية.
- الكتاب: الجواهر المفتخرة من الكنايات المعتبرة
المؤلف: محمد النعمان بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الشهير بابن عراق
دار النشر: روائع الكتب للتوزيع والنشر دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: يعد من المؤلفات التي أفردت لدراسة فن الكناية في اللغة العربية، وهو أحد الأساليب البلاغية التي شكلت عبر العصور أداة أسلوبية مهمة في الأدب العربي، ويقوم هذا الفن على التعبير عن المعنى بطريق غير مباشر، ما يجمع بين جمال الأسلوب وعمق الدلالة، ويمنح النصوص طاقة إيحائية مميزة، الأمر الذي يجعل هذا العمل إضافة مهمة إلى الدراسات البلاغية في التراث العربي.
- كتاب: لماذا تحب النساء الجميلات الرجال القبيحين
المؤلف: ريم أحمد والدكتور عادل مصطفى
دار النشر: دار دريم بوك للنشر والتوزيع دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: يتناول ظاهرة العلاقات غير المتوقعة بين النساء الجميلات والرجال الذين لا ينسجمون مع معايير الجمال التقليدية، محاولاً تفكيك الصور النمطية المرتبطة بهذه العلاقات، ويرى المؤلفان أن ما يسمى بالارتباط “غير الملائم” ظاهرة شائعة تعكس تعقيدات الطبيعة البشرية والظروف الاجتماعية، داعيين المرأة إلى التريث قبل الشعور بالاستثنائية في معاناتها ضمن هذه العلاقات.
- الكتاب: حماة في الكتابات المسمارية
المؤلف: الدكتور ركان سليمان
دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب 2026
نبذة عن الكتاب: يتناول ورود اسم مدينة حماة في الكتابات المسمارية القديمة، حيث يعرض ذكرها في النصوص المكتشفة بإيبلا منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، ثم في الكتابات المصرية العائدة إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، وأيضاً في عدد من الوثائق الآشورية وفي عهد المملكة البابلية الحديثة، ما يسلط الضوء على مكانة المدينة في التاريخ القديم للمنطقة.