إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

رصدت سانا هذا الأسبوع مجموعة من الإصدارات الحديثة الصادرة عن دور نشر سورية ومؤلفين سوريين، والتي تنوعت موضوعاتها بين دراسات في أدب الأطفال وأبعاده النفسية والتربوية، وأبحاث في الطب النفسي الشرعي، إلى جانب مؤلفات تراثية تتناول البلاغة العربية.

كما تضمنت الإصدارات كتباً اجتماعية تبحث في العلاقات الإنسانية، ودراسات تاريخية توثق حضور المدن السورية في المصادر القديمة، في إطار تنوع معرفي يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري، وتعزيز حضور الكتاب في مختلف المجالات.

كتاب: الأبعاد النفسية والتربوية والأدبية في أدب الأطفال

المؤلف: الدكتور راتب سكر والدكتورة ربا ياسين

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم دراسة تجمع بين علم النفس وآداب اللغة، حيث يضع بين يدي القارئ رؤية متكاملة حول العلاقة بين الأبعاد النفسية والتربوية والأدبية في أدب الطفل.

ويتضمن الكتاب دراسة تطبيقية لعدد من نصوص الدكتور هيثم يحيى الخواجة بوصفها نموذجاً موجهاً للطفل العربي، من خلال قسمين رئيسيين يتناولان مراحل النمو النفسي والعقلي والأخلاقي لدى الطفل، إلى جانب تحليل الأبعاد النفسية والقيم التربوية في نصوص الخواجة، كما يضم قسماً أدبياً يركز على تحليل البنى السردية والفنية في تلك النصوص، بما يضيء على دور أدب الأطفال في بناء شخصية الطفل وتنمية وعيه الثقافي.