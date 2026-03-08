إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

رصدت سانا مجموعة من الإصدارات الحديثة عن دور نشر سورية وإصدارات مؤلفين سوريين، توزعت موضوعاتها بين تبسيط تفسير القرآن الكريم للصغار، واستحضار نماذج من السيرة النبوية، إلى جانب مجموعات قصصية معاصرة، وترجمات لحكايات من التراث العالمي، ودراسات فكرية تبحث في قضايا الهوية وبناء الحضارة.