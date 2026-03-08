إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا
رصدت سانا مجموعة من الإصدارات الحديثة عن دور نشر سورية وإصدارات مؤلفين سوريين، توزعت موضوعاتها بين تبسيط تفسير القرآن الكريم للصغار، واستحضار نماذج من السيرة النبوية، إلى جانب مجموعات قصصية معاصرة، وترجمات لحكايات من التراث العالمي، ودراسات فكرية تبحث في قضايا الهوية وبناء الحضارة.
- كتاب: قطوف دانية
المؤلفة: أماني جازية
دار النشر: دار إشراقات للنشر والتوزيع أبو ظبي 2026
نبذة عن الكتاب: يقوم الكتاب على تبسيط تفسير السور القرآنية في جزء “عم”، مع اختيار تفاسير موثوقة مناسبة لعمر الطفل، ويشمل تدبراً مبسطاً للآيات، وتطبيقات عملية يومية تربط القرآن بالحياة اليومية للصغار، كما يحوي أنشطة تفاعلية ورسوماً توضيحية، وتمارين لتعزيز الحفظ والفهم العميق موجّهة للآباء والمعلمين لاستخدامها في الدروس.
- كتاب: بنات النبي
المؤلف: حمزة بن عبد الكريم النحاس وأحمد مصطفى فيصل
دار النشر: الهدى للنشر والتوزيع السعودية 2026
نبذة عن الكتاب: الكتاب عمل تربوي، يستهدف الأطفال واليافعين فوق عمر ال 9 سنوات، خاصة الفتيات بين 10-15 سنة، بقصص مبسطة عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، كما يبرز قدوة النبي في معاملة بناته بحنان وعدل، ما يعزز مكانة البنت في الإسلام من خلال السيرة النبوية الصحيحة، مع رسوم توضيحية جذابة وأسئلة تأملية في نهاية كل قصة.
- الكتاب: أقرأ كافكا وكلبتي تحتضر
المؤلفة: شيخة حليوى
دار النشر: النهضة العربية للنشر والتوزيع دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: مجموعة قصصية تتناول أحوال شخصيات نسائية في مزيج من الواقع والخيال، وتجسد تجاربهن حول الحياة والموت والحب والخسارة من خلال 16 قصة.
- الكتاب: حكايات إيسوب
المؤلف: الدكتور عادل مصطفى
دار النشر: النهضة العربية للنشر والتوزيع 2026 دمشق
نبذة عن الكتاب: قصص للصغار والكبار فيه ترجمة معاصرة للأحاجي اليونانية القديمة لإيسوب، مختارة من الحكايات الأخلاقية التي تُروى على لسان الحيوانات وقوى الطبيعة، بهدف تعليم القيم الأخلاقية كالتواضع، والصبر، والرفق، مع دروس خفية تنتقد الغرور والطمع بأسلوب مبسط يناسب الأطفال من عمر 9 الى 12 عاماً بتشويق ينتهي بتلخيصات حكيمة مناسبة.
- الكتاب: صناعة الوعي ميلاد جديد
المؤلفة: نهى نجار
دار النشر: نقش للنشر والتوزيع دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: يهدف إلى استكشاف كيفية تحول الوعي في المجتمعات العربية إلى مشروع حضاري متكامل في ظل التحديات المعاصرة بمجتمع تتضارب فيه الأفكار، كما يركز على ربط الهوية الثقافية والدينية بآليات بناء حضارات مستدامة، ويستعرض مراحل الوعي الجماعي، من التماهي التقليدي إلى التفاعل مع العولمة، مع استراتيجيات للحفاظ على الخصوصية الثقافية.