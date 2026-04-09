35 طفلاً يشاركون في أمسية موسيقية بدمشق تسلط الضوء على مواهب الجيل الناشئ

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة مساء اليوم الخميس أمسية موسيقية بعنوان “نجوم من أرض بلادي” بمشاركة نحو 35 طفلاً ويافعاً، قدموا خلالها عروض عزف منفرد على مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، وسط حضور لافت من الأهالي والمهتمين.

وتضمنت الأمسية التي أقيمت بإشراف المدرب حسين قدور، فقرات موسيقية شملت آلات شرقية وغربية، منها البيانو والكمان والعود والقانون والكلارينيت حيث قدم المشاركون مقطوعات متنوعة بين الموسيقا الكلاسيكية والشرقية والحديثة والجاز، في تجربة تهدف إلى تعزيز حضور الأطفال على المسرح وتنمية مواهبهم الفنية.

وأوضح المدرب حسين قدور في تصريح لمراسل سانا، أن فكرة الحفل جاءت انطلاقاً من تجربة شخصية سابقة، مبيناً أن “الهدف هو كسر حاجز الخوف لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من خلال تمكينهم من الوقوف على المسرح منذ سن مبكرة” مشيراً إلى أن هذه التجربة تسهم أيضاً في بناء شخصياتهم الحياتية إلى جانب تطوير مهاراتهم الموسيقية.

وأعرب عدد من الحضور عن إعجابهم بالمستوى الذي قدمه الأطفال، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في صقل المواهب الناشئة وتشجيعها، ولا سيما في ظل التنوع الموسيقي الذي قدمه المشاركون، والذي عكس جهداً تدريبياً واضحاً.

يشار إلى أن حسين قدور مدرب موسيقي، خريج المعهد العالي للموسيقا، إضافة إلى دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومتخصص في العزف على آلتي القانون والتوبا، ويشرف على تدريب الأطفال في مركز “آرت ستار”.