تجهيز شبكات الري في القنيطرة استعداداً لفتح مياه السدود

القنيطرة-سانا
بدأت مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة اليوم الخميس، أعمال تجهيز وتجريب شبكات الري تمهيداً لفتح السدود لري الأراضي الزراعية، وذلك في إطار متابعة الجاهزية الفنية وإدارة الموارد المائية خلال الموسم الزراعي الحالي.
وأوضح مدير الموارد المائية في القنيطرة المهندس بسام الشمالي في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من ذلك التأكد من جاهزية الشبكات للبدء بإطلاق مياه السدود لري أراضي المزارعين وفق الخطة الزراعية المعتمدة.
وأشار الشمالي إلى أن إطلاق مياه السدود يتم وفق برنامج ري منتظم وخطط مدروسة لضمان وصولها إلى كامل المساحات المستهدفة، مبيناً أن المديرية تتابع تخزين السدود وشبكات الري بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه والحد من الهدر لضمان نجاح الموسم الزراعي وتحقيق مردود زراعي جيد.
وأسهمت الهطولات المطرية الأخيرة في تحسين الواقع المائي في محافظة القنيطرة، حيث عززت مخزون السدود والمنشآت ذات الصلة في مختلف مناطق المحافظة.
وكان مدير الموارد المائية في القنيطرة المهندس بسام الشمالي ذكر في تصريح سابق لـ سانا، أن سدود القنيطرة الستة، خزنت مع بداية العام الجاري نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه.