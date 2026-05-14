تجهيز شبكات الري في القنيطرة استعداداً لفتح مياه السدود

القنيطرة-سانا‏

بدأت مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة اليوم الخميس، ‌‏أعمال تجهيز وتجريب شبكات الري تمهيداً لفتح السدود لري ‌‏الأراضي الزراعية، وذلك في إطار متابعة الجاهزية الفنية ‌‏وإدارة الموارد المائية خلال الموسم الزراعي الحالي.‏

وأوضح مدير الموارد المائية في القنيطرة المهندس بسام ‌‏الشمالي في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من ذلك التأكد من ‌‏جاهزية الشبكات للبدء بإطلاق مياه السدود لري أراضي ‌‏المزارعين وفق الخطة الزراعية المعتمدة.‏

وأشار الشمالي إلى أن إطلاق مياه السدود يتم وفق برنامج ري ‌‏منتظم وخطط مدروسة لضمان وصولها إلى كامل المساحات ‌‏المستهدفة، مبيناً أن المديرية تتابع تخزين السدود وشبكات الري ‌‏بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه والحد من الهدر لضمان نجاح ‌‏الموسم الزراعي وتحقيق مردود زراعي جيد.‏

وأسهمت الهطولات المطرية الأخيرة في تحسين الواقع المائي ‌‏في محافظة القنيطرة، حيث عززت مخزون السدود والمنشآت ‌‏ذات الصلة في مختلف مناطق المحافظة.‏

وكان مدير الموارد المائية في القنيطرة المهندس بسام الشمالي ‌‏ذكر في تصريح سابق لـ سانا، أن سدود القنيطرة الستة، خزنت ‌‏مع بداية العام الجاري نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه. ‏