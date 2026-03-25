محاضرة في حمص تستعرض جماليات الفن الإسلامي وآفاق تطوره ضمن أسبوع الخط العربي

حمص-سانا

ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي الذي تقيمه مديرية ثقافة حمص، قدّم محمد رفيع، رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في الرقة، محاضرة بعنوان «الفن الإسلامي… ميزاته وآفاقه» في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي، مستعرضاً الخصائص الجمالية والتاريخية التي منحت هذا الفن مكانته المميزة في التراث العربي والإسلامي.

الفن الإسلامي… هوية بصرية متفردة

تطرّق رفيع إلى الجوانب الجمالية والفكرية والروحية التي شكّلت جوهر الفن الإسلامي منذ القرن السادس للهجرة، موضحاً أن هذا الفن استطاع عبر العصور صياغة هوية بصرية متكاملة ظهرت بوضوح في العمارة والزخرفة والخط العربي والحرف التقليدية.

وأشار إلى أن الفن الإسلامي يمتلك قدرة كبيرة على التجدد والابتكار في العصر الحديث، مع حفاظه على أصالته بعيداً عن تأثير المدارس الغربية ومحاولات العولمة الثقافية.

تفاعل حضاري وإرث معماري غني

وأوضح رفيع أن الفن الإسلامي تفاعل مع حضارات متعددة، ما أفرز إرثاً فنياً واسعاً امتد من الشرق إلى الأندلس، وخصّ بالذكر فن العمارة الإسلامية الذي تجلّى في بناء المساجد والقباب المزخرفة، متأثراً في بعض مراحله بالفنون الشرقية كالفن الصيني.

كما عرض مجموعة من الصور الإيضاحية التي أبرزت تنوّع الفنون التطبيقية الإسلامية، مثل الخزف والزجاج والنسيج والسجاد والنقش الخشبي، إضافة إلى فن المنمنمات الذي أدى دوراً مهماً في المخطوطات والعلوم.

تعزيز الوعي الجمالي لدى الجمهور

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي الجمالي لدى الجمهور، وتسليط الضوء على أهمية التراث الفني الإسلامي بوصفه جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي السوري والعربي.