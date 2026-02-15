“أبجد للتعليم”:مسابقات تفاعلية تعزز المعرفة وتنمّي مهارات الناشئة في معرض دمشق الدولي للكتاب

دمشق-سانا

أطلقت مبادرة أبجد للتعليم خلال مشاركتها في فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب سلسلة من المسابقات والبرامج التفاعلية، قدّمت من خلالها حلولاً تعليمية مبتكرة تستهدف الأطفال واليافعين، وتنوعت موضوعاتها بين الدين والتنمية والأدب والتربية والتاريخ والسياسة.

وأوضحت ياسمين جانو، المتطوعة في مؤسسة أبجد التنموية، في تصريح لمراسلة سانا، أن المبادرة تسعى إلى إحداث أثر مباشر وملموس في المجتمع عبر تطوير الشخصية وبناء القدرات، من خلال برامج ومسابقات تفاعلية تحدث تغييراً إيجابياً في حياة الأطفال والشباب، وتعزز قيم التضامن وروح العمل الجماعي.

تنمية المهارات وصناعة بيئة تنافسية

وبيّنت جانو أن المبادرة تتيح للمشاركين فرصة الاستفادة من الدورات التدريبية والورشات المتخصصة، بما يدعم تطورهم المهني والشخصي، ويعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التفكير النقدي والتحليل.

من جانبها، عبّرت الطالبة جنى السموري عن إعجابها بالمبادرة، مؤكدةً أنها تجمع بين الفائدة والمتعة، وتحفّز روح المنافسة الإيجابية، ومشيرةً إلى أن التفوق في هذه المسابقات يعتمد على الثقافة الواسعة وسرعة البديهة.

تجربة تعليمية قائمة على العصف الذهني

كما تنافست المشاركتان رغد خاروف وريماس خليفة في الإجابة عن أسئلة ثقافية وتاريخية وأدبية متنوعة، وأكدتا أن التجربة أتاحت لهما خوض نمط جديد من التعلم قائم على العصف الذهني وتوسيع المدارك، وأن طبيعة الأسئلة حفّزت التفكير السريع والربط بين المعلومات، ما أضفى على التجربة طابعاً تعليمياً تفاعلياً بعيداً عن الأساليب التقليدية.

مبادرة شبابية برؤية عالمية

وتُعد “أبجد” مبادرة تعليمية شبابية انطلقت عام 2018، بمشاركة شباب وشابات سوريين من مختلف التخصصات والخبرات حول العالم، وتهدف إلى الجمع بين الإبداع والخبرة والعمل المجتمعي لبناء مجتمع متضامن أساسه التعليم.