جلال الغزي يمزج أصالة الحرف بالتجريب في معرض جماليات الخط العربي بدمشق

دمشق-سانا

يستكمل الفنان والخطاط جلال الغزي مشروعه الفني ورحلته مع الحرف العربي من خلال معرضه بعنوان “جماليات الخط العربي بين الماضي والحاضر” الذي افتُتح في صالة الفن المعاصر بدمشق اليوم السبت وسط حضور عدد من التربويين والفنانين والمهتمين.

ويأتي المعرض في إطار خطة مديرية تربية دمشق لتعزيز الفنون المرتبطة بالهوية الثقافية، وإعادة تقديم الخط العربي بوصفه فناً بصرياً يجمع بين الإرث الحضاري والرؤية المعاصرة.

خمسون لوحة.. توازن بين القاعدة والتجريب

تنوعت لوحات المعرض الخمسون في أحجامها وتكويناتها وخاماتها، وقدم من خلال الخطاط الغزي اشتغالات بصرية تلتزم بقواعد الخطوط العربية الأصيلة، بالتوازي مع مقاربات تشكيلية حديثة توظف الحرف في بنى فنية معاصرة.

وتعكس الأعمال المعروضة حواراً بين الثابت والمتغير حيث يحافظ الحرف على بنيته الجمالية الكلاسيكية، فيما تنفتح اللوحة على فضاءات تعبيرية جديدة تؤكد قدرة الخط العربي على التطور والاستمرار.

المعرض امتداد لسلسلة تهدف لنشر ثقافة الخط

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الغزي أن هذا المعرض يشكل حلقة ضمن سلسلة معارض ينفذها في المراكز التربوية للفنون التشكيلية التابعة لمديرية تربية دمشق، بهدف نشر ثقافة الخط العربي وتعزيز حضوره في الوسطين التربوي والفني.

وأشار الغزي إلى أن أعمال المعرض تنطلق من احترام القواعد الأكاديمية للخط، مع السعي لتقديم رؤية تشكيلية معاصرة تبرز طاقات الحرف العربي التعبيرية والجمالية.

برامج تدريبية.. استثمار في الأجيال الجديدة

في سياق آخر كشف الغزي عن مشروع متكامل تعمل عليه مديرية تربية دمشق لنشر فنون الخط العربي، يتضمن دورات تدريبية وتأهيلية مجانية لمعلمي الحلقة الأولى لتعليم قواعد خطي الرقعة والنسخ، إضافة إلى دورات مخصصة للأطفال، بما يسهم في بناء جيل يمتلك أدوات الخط العربي ويعي قيمته الثقافية.

الحرف العربي.. هوية تتجدد

ويؤكد المعرض أن الحرف العربي ما زال قادراً على إنتاج جماليات متجددة، تتجاوز وظيفته التقليدية إلى فضاء الفن التشكيلي حيث يتحول إلى عنصر بصري حي يعبر عن الهوية ويواكب التحولات الفنية.

والفنان والخطاط السوري جلال الغزي أحد الأسماء المهمة في علم التشكيل والخط، يجمع في تجربته بين العمل التربوي والإبداع الفني، يعمل مديراً للمراكز التربوية للفنون التشكيلية في سوريا، يواصل جهوده في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضور الخط العربي لدى الأجيال الناشئة، بوصفه فناً أصيلاً وركيزة من ركائز التراث، ويقدم عبر ملامح مشروعه الفني رؤى بصرية تمزج بين القواعد الكلاسيكية، كالنسخ والرقعة، ومرونة التشكيل المعاصر.