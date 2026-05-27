عرض أوبريت “سوريا يا نبع السلام” أول أيام العيد بمشاركة أطفال من الداخل والمهجر

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عُرض الجزء الثاني من الأوبريت الوطني “سوريا يا نبع السلام” في أول أيام العيد عبر قناة “براعم المستقبل” على منصة يوتيوب، بمشاركة مجموعة من الأطفال السوريين من داخل البلاد وخارجها، في عمل فني يحمل رسائل المحبة والسلام والانتماء للوطن.

مقدمة العمل ومشاهده

أوضح مخرج الأوبريت فيصل بني المرجة في تصريح لـ سانا، أن العمل يبدأ بتكبيرات النصر والتحرير بأصوات الأطفال، قبل أن ينتقل إلى لوحات فنية توثق احتفالات الجاليات السورية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاهد ترمز إلى الفرح بعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

وأشار بني المرجة إلى أن الأوبريت جمع أطفالاً سوريين من الداخل والمهجر، حيث شارك من سوريا كل من ليلى وميلا وعلي، ومن الولايات المتحدة الأمريكية تاليا وماسة، إضافة إلى الشاب عبد الله.

كلمات العمل وفريق الإنتاج

يتضمن الأوبريت عدداً من المقاطع الغنائية الوطنية التي يؤديها الأطفال، ومن بينها: “سوريا يا بلاد الحب يا نبع السلام.. في عيونك يبدأ الصباح بالسلام”.

والأوبريت من تأليف وإخراج فيصل بني المرجة، وألحان وتوزيع داود صمادي، ومونتاج وألوان طارق بازيد، فيما تولى وسيم السلام الإشراف على إدارة الإنتاج، وهو إنتاج مشترك بين مؤسستي “شاين” و”ناتالي” للإنتاج الفني والتوزيع.

وبيّن بني المرجة أن العمل يهدف إلى توجيه رسالة حب وسلام من الأطفال إلى وطنهم، مؤكداً أن افتتاحية الأوبريت بتكبيرات النصر والتحرير تعكس مشاعر الفرح بعودة الأمان، والرغبة في تعزيز وحدة السوريين ولمّ شملهم.

من جهتها، أوضحت إدارة القناة وفريق الإنتاج أن عرض الأوبريت يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بهدف إبراز دور الفن في ترسيخ القيم الوطنية، وتقديم صورة حضارية عن سوريا، إضافة إلى توجيه رسالة رمزية تشجع على السياحة، وتعكس تطلعات الأطفال إلى مستقبل ينعم بالسلام والاستقرار.

يُذكر أن الجزء الأول من أوبريت “سوريا يا نبع السلام” عُرض في وقت سابق، وحقق متابعة واسعة، فيما يأتي الجزء الثاني استكمالاً لتجربة فنية تعتمد على إشراك الأطفال في أعمال غنائية وطنية تحمل مضامين تربوية وتوعوية.