كورال غاردينيا يغني للسلام في طرطوس لتعزيز الوحدة الوطنية

طرطوس-سانا

نظمت جمعية الشرق المتوسط السوري بالتعاون مع كورال غاردينيا اليوم، حفلاً موسيقياً بعنوان “للسلام نغني” في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، وذلك في إطار تعزيز السلم الأهلي ونشر رسالة المحبة والوحدة بين أبناء المجتمع السوري.

وأوضح محمود الأفندي من جمعية الشرق المتوسط السوري في تصريح لـ”سانا”، أن الجمعية تنفذ مشاريع متعددة في مختلف المناطق السورية، مشيراً إلى أن المشروع في طرطوس واللاذقية يركز بشكل خاص على دعم السلم الأهلي، ومؤكداً أن الحفل يأتي ضمن سلسلة مبادرات ثقافية وفنية تهدف إلى ترسيخ قيم الوحدة.

وأضاف الأفندي: إن الموسيقا والغناء الجماعي يشكلان جسراً يجمع الناس ويعزز الروابط الاجتماعية، لافتاً إلى أن اختيار عنوان الحفل “للسلام نغني” يعكس إيمان الجمعية بأن وحدة السوريين تتجاوز اختلافاتهم.

من جانبها، أكدت مديرة الكورال سفانة بقلة أهمية هذه الفعالية في نشر ثقافة السلم الأهلي، مشيرة إلى أن البرنامج الفني تضمن أغاني وطنية وإنسانية وأخرى ميلادية بمناسبة الأعياد، بمشاركة 20 مغنياً وعدد من الموسيقيين، إضافة إلى ثلاثة ضيوف شباب أضفوا طابعاً جديداً على العرض، بما يعكس سعي الكورال إلى تجديد الفن السوري.

بدورها، أوضحت غنوة صليبي، عضو كورال غاردينيا، أن الحفل يعكس رغبة الجميع في بدء مرحلة جديدة يسودها السلام والتفاهم بين أبناء الوطن، مؤكدة أن الأنشطة الفنية تساهم في تعزيز المحبة والوحدة بين السوريين.

يُذكر أن كورال غاردينيا تأسس عام 2016 بمبادرة من مجموعة نساء سوريات، وأقام العديد من الحفلات داخل سوريا وخارجها، وشارك في مهرجان كورالات الشرق الأوسط، وحصل على جوائز عدة منها أفضل كورال إقليمي وأفضل صوت نسائي.