الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 24 من كانون الأول 2025

الأجندة الثقافية 1 1 1 2 1 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 24 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: صحح مسارك في العلاقات الاجتماعية 4: قواعد العلاقات بداية من الأبناء، تقدمها الآنسة منيرة المنصوري، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة ال 11 صباحاً.

2 – حفل ختام ملتقى النحت الأول لدعم الفنانين الشباب وعرض جدارية سردية الثورة، في المركز الوطني للفنون البصرية بالبرامكة، الساعة ال 12 ظهراً.

3 – حفل توزيع جوائز دورة إعراب سورة البقرة، في النادي العربي عند جسر فيكتوريا، الساعة ال 12 ظهراً.

4 – محاضرة نوعية طبية بعنوان: الحركة والشيخوخة – أساليب التشافي والاستقلال لدى كبار السن، يلقيها الدكتور محمد يوسف، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة ال 3.30 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان: لغة السوق، يقدمها الدكتور محمد راتب الشعار، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة ال 4 عصراً.

6 – المعرض الفني التشكيلي: سوريا بعيون التشكيليين، في صالة لؤي كيالي بالرواق الغربي في العفيف، الساعة ال 5 مساءً.

7 – عرض أفلام “أفاتار – نار ورماد، صوت هند رجب، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

درعا:

محاضرة بعنوان: الشجرة في القرآن الكريم، يلقيها المهندس أحمد الجندي، في مقر دائرة الزراعة بمدينة نوى، الساعة ال 11 صباحاً.

طرطوس:

1 – جلسة موسيقية بعنوان تراث جبلي، يقدمها الأستاذ بسيم الشيخ، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ندوة تراثية بعنوان: الأعمال اليدوية التراثية في القش والخيزران، للحرفية عليا ديب والحرفية جمانة إبراهيم، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة ال 11 صباحاً.

حلب:

1 – عرض مسرحية لوكيشن، على مسرح دار الكتب الوطنية، ضمن فعاليات مهرجان حلب المسرحي، الساعة ال 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “إنسيديوس، رجل بمواجهة طفل، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

وزارة الثقافة السورية تطلق مسابقات 2025 للأطفال ذوي الإعاقة في مجالات الفن والأدب
من شاطئ البحر إلى الفن التشكيلي… رحلة الشابة السورية فرح في مواجهة المرض
فعالية في نقابة المحامين بدمشق تستذكر خليل معتوق وتؤكد الوفاء لقيم العدالة
الفنان الحلبي عبد المحسن الخانجي… رحلة من النحاس إلى فضاءات الإبداع التشكيلي
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 21 من كانون الأول 2025
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك