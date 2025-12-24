الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 24 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: صحح مسارك في العلاقات الاجتماعية 4: قواعد العلاقات بداية من الأبناء، تقدمها الآنسة منيرة المنصوري، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة ال 11 صباحاً.

2 – حفل ختام ملتقى النحت الأول لدعم الفنانين الشباب وعرض جدارية سردية الثورة، في المركز الوطني للفنون البصرية بالبرامكة، الساعة ال 12 ظهراً.

3 – حفل توزيع جوائز دورة إعراب سورة البقرة، في النادي العربي عند جسر فيكتوريا، الساعة ال 12 ظهراً.

4 – محاضرة نوعية طبية بعنوان: الحركة والشيخوخة – أساليب التشافي والاستقلال لدى كبار السن، يلقيها الدكتور محمد يوسف، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة ال 3.30 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان: لغة السوق، يقدمها الدكتور محمد راتب الشعار، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة ال 4 عصراً.

6 – المعرض الفني التشكيلي: سوريا بعيون التشكيليين، في صالة لؤي كيالي بالرواق الغربي في العفيف، الساعة ال 5 مساءً.

7 – عرض أفلام “أفاتار – نار ورماد، صوت هند رجب، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

درعا:

محاضرة بعنوان: الشجرة في القرآن الكريم، يلقيها المهندس أحمد الجندي، في مقر دائرة الزراعة بمدينة نوى، الساعة ال 11 صباحاً.

طرطوس:

1 – جلسة موسيقية بعنوان تراث جبلي، يقدمها الأستاذ بسيم الشيخ، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ندوة تراثية بعنوان: الأعمال اليدوية التراثية في القش والخيزران، للحرفية عليا ديب والحرفية جمانة إبراهيم، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة ال 11 صباحاً.

حلب:

1 – عرض مسرحية لوكيشن، على مسرح دار الكتب الوطنية، ضمن فعاليات مهرجان حلب المسرحي، الساعة ال 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “إنسيديوس، رجل بمواجهة طفل، الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.