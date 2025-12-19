كورال غاردينيا النسائي يقدم أمسية موسيقية في مدينة سلمية بريف حماة

حماة-سانا

قدم فريق كورال غاردينيا النسائي في سينما سلمية بريف حماة الشرقي اليوم، أمسية موسيقية لأغان حفرت في الذاكرة، من برامج الأطفال ومسلسلات الكرتون.

وأوضحت قائدة كورال غاردينيا النسائي سفانة بقلة في تصريح لمراسل سانا أن الكورال يحاول أن يبني من خلال الموسيقى جسوراً بين السوريين، ولا سيما أن الموسيقى تشكل الذاكرة الجماعية وهم أطفال، مبينة أن الكورال قدم سابقاً أمسيات في داريا بريف دمشق ثم انتقل إلى عفرين وحالياً في سلمية وسيكمل لاحقاً في أماكن جديدة.

ولفت الناشط الفني في سلمية أسعد عيدو إلى أن الكورال يقدم نوعاً فنياً مميزاً في سوريا، ويعتمد على العنصر النسائي بالدرجة الأولى، وهو قادر فنياً على جذب قلوب السوريين وامتاعهم، مشيراً إلى أن هذه الفعالية ضرورة من ضروريات المرحلة الحالية لأنها قادرة على توحيد السوريين في قضية فنية معينة.

وبينت الممثلة المسرحية مرح عرعور أن البساطة والفرح هما أهم ما ميز عمل كورال غاردينيا في أمسيته الموسيقية اليوم، وحاول أن بجمع الناس على المحبة، خاصة أنه يضم العديد من المواهب الواعدة.

يذكر أن كورال غاردينيا تأسس عام 2016 بمبادرة من مجموعة نساء سوريات، وأقام العديد من الحفلات داخل سوريا وخارجها، وشارك في مهرجان كورالات الشرق الأوسط، وحصل على جائزتين: أفضل كورال إقليمي، وأفضل صوت نسائي.