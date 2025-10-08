مسرحية موت بائع جوال في مهرجان محمد الماغوط المسرحي بسلمية

حماة-سانا

شهد مهرجان محمد الماغوط المسرحي ضمن فعاليات يومه الثالث في سلمية، عرضاً بعنوان (موت بائع جوال)، عن نص الأديب الراحل سعد الله ونوس (مأساة بائع الدبس) ومن إخراج محمد خلو.

العرض الذي قدمه نادي محمد الماغوط بمؤسسة الرواد في صالة سينما سلمية، يدور حول الإنسان السوري البسيط الذي عانى من القبضة الأمنية والقمع في سجون النظام البائد، وفقاً للمدير الإداري للمهرجان المسرحي محمد ياسين نعسان، مشيراً إلى أن العرض تضمن في نهايته لمحة عن انطلاقة سوريا الجديدة بعد التحرير.

يذكر أن مهرجان محمد الماغوط المسرحي بدورته الخامسة افتتح يوم الإثنين الماضي، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

