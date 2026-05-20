دورة تخصصية لتعزيز الرقابة التموينية وضبط الأسواق في حمص

حمص-سانا

أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص دورة تدريبية تخصصية للعاملين والمراقبين التموينيين وذلك ضمن خطة تطوير الأداء، وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع التمويني.

وتستهدف الدورة 47 متدرباً من العاملين والمراقبين التموينيين، بهدف رفع كفاءة العمل الرقابي، وتعزيز الجاهزية الميدانية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، في مجالات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والعمل المخبري وطرق سحب العينات.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أوضح مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص وائل برغل، أن الدورة تتضمن تدريب العاملين والمراقبين التموينيين في المديرية على كل آليات ومحاور العمل، إضافةً إلى تعزيز الجوانب القانونية المرتبطة بالعمل الرقابي.

وأشار برغل إلى أن المديرية تسعى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تعزيز كفاءة العاملين، وتحسين مستوى الشفافية في العمل، بما يسهم في ضبط الأسواق، والحد من المخالفات التموينية، وتعزيز الثقة بين المديرية والمستهلكين، لافتاً إلى أهمية إدخال التحول الرقمي في تطوير آليات الرقابة التموينية.

بدوره بين رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عواد قطيش، أن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقافة الشكوى وآليات التعامل مع أصحاب الفعاليات التجارية والمستهلكين، إضافة إلى تقديم محاضرات حول كيفية تنظيم الضبوط العدلية وطرق أخذ العينات من الأسواق، ولفت إلى وجود تفاعل ورغبة كبيرة لدى المتدربين لتطوير خبراتهم الميدانية وتحسين أدائهم.

من جانبه، أوضح المتدرب عمر العلي، أن مشاركته في الدورة جاءت بهدف تطوير مهاراته المهنية، وتعزيز قدرته على حماية المستهلك وضبط المخالفات في الأسواق، مشيراً إلى أن التدريب أسهم في تعريف المشاركين بآليات تنظيم الضبوط التموينية والتعامل مع الشكاوى.

وتأتي الدورة التي بدأت يوم الأحد الماضي، وتختتم غداً الخميس ضمن جهود مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص لتطوير منظومة الرقابة التموينية ورفع كفاءة كوادرها، بما يعزز حماية المستهلك ويحسن مستوى الاستجابة، ويسهم في تنظيم الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

