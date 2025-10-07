بصمة حرف… مبادرة تجمع تجارب أدبية نسائية سورية في إصدار سنوي

دمشق-سانا

أطلقت مبادرة بصمة حرف اليوم مشروعاً ثقافياً يسعى إلى تشجيع النساء على التعبير عن أنفسهن عبر الكتابة الإبداعية، وجمع خواطرهن وتجاربهن في كتاب سنوي، بهدف نشر الأمل لديهن بعيداً عن الألقاب والمؤهلات، ضمن بيئة داعمة ومحفزة للإبداع.

وجاءت المبادرة برعاية مؤسسة تكنولوجيا المستقبل التي تحتضن المشروع، ضمن إطار دعم المبادرات النسائية الهادفة إلى تمكين المرأة ثقافياً واجتماعياً، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي السوري.

فكرة المبادرة ومسارها

انطلقت الفكرة عام 2023 خلال جلسات تنويرية شهرية جمعت عدداً من السيدات اللواتي وجدن في الكتابة وسيلة للتعبير عن الذات وتبادل الأفكار الملهمة، واستمر المشروع حتى أصبح منصة تنشر خواطر النساء وتكرّم المشاركات المتميزات شهرياً، على أن تُجمع هذه النصوص في نهاية العام ضمن كتاب يوثّق التجارب النسائية المتنوعة، ويجسد رسالة أمل وتحفيز للمرأة السورية.

بيئة حاضنة للإبداع والتعبير

المهندسة سارة الأحمد، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكنولوجيا المستقبل والمسؤولة عن مشروع لايت لاين الموجّه للأطفال والسيدات، أوضحت في تصريح لـ سانا أن المبادرة تهدف إلى تأمين بيئة آمنة تحتضن المرأة بعيداً عن الفوارق العمرية والفكرية، وتتيح للنساء التعبير بحرية عن أفكارهن ومشاعرهن، مشيرة إلى أن المشروع تطور من جلسات تنويرية بسيطة إلى منصة فاعلة تكرّم الكاتبات وتبرز قدرتهن على التأثير الإيجابي في محيطهن الاجتماعي.

أما الشاعرة والفنانة التشكيلية خلود كريمو، وهي من السيدات المكرمات في المبادرة، فاعتبرت أن بصمة حرف تمثل دعماً حقيقياً للمرأة السورية في طريقها نحو الإبداع، لأنها لا تفتح فقط مساحة للكتابة، بل تزرع الأمل وتشجع النساء على الاستمرار في الإبداع، وتعزز ثقتهن بأنفسهن من خلال تقديم النصائح والتجارب التي تثري لديهن الجانب الثقافي والاجتماعي.

بدورها، أوضحت الشاعرة عائشة البريكات أن الملتقى الثقافي الذي نظمته المبادرة كان مفعماً بالطاقة الإيجابية والإبداع النسائي، واصفة التجربة بأنها دعوة صادقة لدعم المرأة وتمكينها في مجالات الأدب والحياة، وأضافت: إن جمع كتابات نساء سوريات في كتب سنوية يحمل طابعاً توثيقياً وإنسانياً، يشجعهن على تطوير مهاراتهن الأدبية والاستمرار في الإبداع.