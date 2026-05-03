سلسلة جديدة لسميرة شكر تعيد تقديم قصص الأنبياء بلغة تناسب الأطفال

دمشق-سانا

قدّمت الكاتبة السورية سميرة شكر تجربة جديدة في أدب الطفل من خلال سلسلة “قصص الأنبياء كما لم تروَ من قبل”، سعت عبرها إلى إعادة تقديم هذه القصص بأسلوب يجمع بين السرد المشوق والعناصر البصرية الحديثة، بما يقرّبها من عالم الطفل ويعزز تفاعله معها.

وتعتمد السلسلة على تحويل القصص من سرد تاريخي تقليدي إلى مشاهد حية تركز على الأحداث الأساسية، والمواقف التي تحمل قيماً إنسانية وإيمانية، مع إبراز المعجزات والمشاهد المؤثرة بأسلوب مبسط، يحافظ في الوقت ذاته على الأمانة الدينية ويعتمد على المصادر الأصيلة.

أسلوب سردي حديث

وأوضحت شكر في تصريح لـ سانا الثقافية أن العمل على السلسلة مر بعدة مراحل، بدءاً من البحث والاطلاع على المصادر، وصولاً إلى كتابة النصوص وتطوير الرسومات، بهدف تقديم تجربة تجمع بين المتعة والفائدة.

وبيّنت أنها ابتعدت عن الأسلوب التقليدي، معتمدة لغة معاصرة مشوقة تقوم على الوصف الحي والمشاهد المتتابعة التي تبني عنصر التشويق تدريجياً، إلى جانب استخدام مفردات بسيطة وقوية تعزز الإحساس بالحركة، بما يتيح للطفل عيش القصة وتخيّل أحداثها بسهولة.

رسالة تربوية مدعومة بصرياً

وأشارت شكر إلى أن السلسلة تهدف إلى تعريف الأطفال بالأنبياء وقيمهم بأسلوب قريب منهم، من خلال التركيز على معانٍ كالصبر والعدل والتوحيد، مع دعم ذلك برسومات ملونة وعناوين جذابة تثير الفضول.

كما تتضمن القصص، وفق شكر، أسئلة تفاعلية في نهايتها تشجع على النقاش العائلي، ما يعزز دورها كأداة تعليمية تجمع بين الجانب التربوي والترفيهي.

جمهور مستهدف وتحديات

وتستهدف السلسلة الأطفال بين 6 و12 عاماً بشكل رئيسي، مع إمكانية جذب فئات عمرية أخرى، ولا سيما الآباء، بحسب شكر، التي أوضحت أنها واجهت تحديات تتعلق بالموازنة بين الحفاظ على قدسية النصوص الدينية وتقديمها بأسلوب حديث مناسب للأطفال.

وأكدت اعتمادها على القرآن الكريم وكتب التفسير المعتمدة، إضافة إلى كتب السيرة، لضمان دقة المحتوى، مع العمل على تبسيط الأحداث دون الإخلال بمضمونها.

وتضم السلسلة عناوين متعددة مستوحاة من قصص الأنبياء، صيغت بأسلوب مشوق يختزل مضمون القصة ويحفّز على القراءة، مدعومة بعناصر بصرية تفاعلية.

وتسعى هذه التجربة إلى تقديم نموذج معاصر لأدب الطفل الديني، يجمع بين الحفاظ على الموروث الثقافي وتقديمه بأسلوب حديث يواكب اهتمامات الجيل الجديد.