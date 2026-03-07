سفارة جمهورية أذربيجان في سوريا توزع 500 وجبة إفطار في بلدة العتيبة بريف دمشق

القبض على شخصين في ريف دمشق متورطين بخطف أحد المواطنين
افتتاح مركز للبريد والاتصالات في حي الأشرفية بحلب
مشفى البيروني الجامعي بريف دمشق يستقبل 29 مريض سرطان قادمين من محافظة السويداء
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 20 من تشرين الأول 2025
أجواء رمضانية مميزة يعيشها أبناء الجالية السورية في فيينا
