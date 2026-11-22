حلب-سانا



انطلقت في مكتب المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» بمدينة حلب، اليوم الأحد، دورة تدريبية مشتركة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، لتطوير مهارات الكوادر الزراعية البحثية والأكاديمية في المعلوماتية الحيوية والتشخيص الجزيئي للأمراض النباتية، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في الأبحاث والإنتاج الزراعي.



وتستمر الدورة حتى الـ26 من الشهر الحالي، بمشاركة كوادر ومتدربين من وزارة الزراعة والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وجامعة حلب ومركز إكثار البذار، وتتضمن برنامجاً نظرياً وعملياً بإشراف خبراء مختصين، يركز على تحليل البيانات وتشخيص الأمراض النباتية باستخدام التقنيات الحديثة.

تطوير أدوات التشخيص

أوضح معاون مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتور نادر أسعد، في تصريح لـ سانا، أن التدريب يهدف إلى تطوير أدوات العمل وبناء القدرات في تحليل البيانات، ولا سيما المعلوماتية الحيوية المرتبطة بصحة النبات، بما يتيح الانتقال من مجرد تشخيص الأمراض إلى فهمها بصورة أدق وأعمق، والاستفادة من مخرجات الهيئة البحثية.



وأشار أسعد إلى وجود خطة لبناء شراكات مع مراكز بحثية، وفي مقدمتها «إيكاردا»، ومنظمات أخرى، لتشكيل فريق عمل متكامل يدعم اتخاذ القرار في وزارة الزراعة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

تشخيص الأمراض الفيروسية

بيّنت عالمة الفيروسات النباتية ومديرة مخبر صحة البذور وأبحاث الأمراض الفيروسية في «إيكاردا» الدكتورة صفاء قمري أن الدورة تهدف إلى تعريف الباحثين بالأمراض الفيروسية التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق تشخيصها بالتقنيات الحديثة، لافتةً إلى أن الكشف عن الفيروسات يتطلب إمكانيات تقنية وخبرات متخصصة وتدريباً علمياً متقدماً.



وأوضحت قمري أن البرنامج يركز على نقل التقنيات الحديثة وتطوير خبرات الكوادر السورية، بما يمكنها من توظيف الأدوات العلمية في الأبحاث الزراعية وتشخيص الأمراض النباتية بدقة أكبر.

تطبيقات بحثية حديثة

من جهتها، أوضحت المهندسة ميس عيسى، طالبة الدكتوراه في اختصاص هندسة التقانات الحيوية، أن الدورة تتيح لها الربط بين العمل المخبري والتطبيقات الحاسوبية في المعلوماتية الحيوية والتشخيص الجزيئي، مشيرة إلى أهمية اكتساب الخبرات في تقنيات التسلسل الجيني ودورها في دعم الأبحاث العلمية، ولا سيما الدراسات العليا.

وأضافت عيسى أن الحاجة إلى تطوير المهارات في هذا المجال تزداد مع أهمية توظيف الأدوات المعلوماتية في البحث العلمي، معربة عن أملها في نقل الخبرات المكتسبة إلى زملائها وطلابها مستقبلاً.



وتأتي الدورة في إطار التعاون البحثي والتقني بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، لتعزيز قدرات الكوادر الزراعية وتطوير أدوات البحث والتشخيص، بما يدعم القطاع الزراعي ويرفع كفاءة الإنتاج في سوريا.



وتُعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» مؤسسة حكومية ألمانية تعمل في مجال التنمية الدولية منذ أكثر من خمسين عاماً، وتنفذ برامج تنموية في أكثر من 120 دولة، بالتعاون مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، في مجالات متعددة، منها الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ والتعليم والتنمية الاقتصادية.