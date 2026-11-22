اللاذقية-سانا

تتواصل في المركز الثقافي العربي باللاذقية فعاليات معرض الكتاب “اللاذقية.. حكاية كتاب”، الذي تقيمه مديرية الثقافة على مدار 10 أيام بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف عنوان في مجالات الفكر والأدب والعلوم التطبيقية والدين والتراث.

وشهد افتتاح المعرض أمس السبت، الذي يعد الأول بعد التحرير، حضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح ومحافظ اللاذقية أحمد مصطفى، وعدد من الشخصيات الرسمية والأدبية والمهتمين بالشأن الثقافي، الذين تجوّلوا في أجنحته واطّلعوا على الإصدارات المعروضة ودوره في تنشيط الحراك الثقافي بالمحافظة.

المعارض تحقق بُعداً فكرياً وأثراً مستداماً

أكّد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، في تصريح لمراسل سانا، أهمية إقامة معارض الكتاب في جميع المحافظات، والتركيز على أن يكون لكل عمل أثر مستدام، وأن تترافق المعارض بأجنحة وأقسام ذات بُعد فكري تعزز التفكير النقدي الذي يسهم في حل المشكلات الثقافية، مشيراً إلى أن المعرض ينبغي أن يؤدي دوراً إرشادياً يتجاوز القراءة إلى تسليط الضوء على تاريخ المحافظة وآثارها وأعلامها وأدبائها وشهدائها الذين وقفوا في وجه النظام البائد.

ولفت الوزير الصالح إلى حضور الأبجدية الأولى والنوتة الموسيقية الأولى اللتين صدّرتهما أوغاريت للعالم في أقسام المعرض وحفل الافتتاح، إضافةً إلى حضور سجن صيدنايا بذاكرة تريد ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية.

من جهته، أوضح مدير ثقافة اللاذقية الدكتور أحمد شريقي، أن للمعرض خصوصية استثنائية كونه الأول بعد التحرير، ويأتي بعد انتهاء عهد الظلم، معتبراً أن الكتاب هو الأساس في إيقاظ الوعي، والصديق القادر على تنمية المعرفة لدى الأجيال الشابة والأطفال والأخذ بأيديهم لصناعة المستقبل، ومنوّهاً بالمشاركات المميزة لدور النشر من داخل سوريا وخارجها.

مشاركات متنوعة تعزز ثقافة القراءة والمعرفة

أشارت فرح غلاونجي من فريق كوخ الكتاب في جمعية شراع الخير إلى أن المشاركة الأولى للفريق في المعرض تهدف إلى نشر الثقافة عبر أنشطة وجلسات حوارية للشباب ولوحات فنية، مؤكدةً أن الإقبال لافت، وأن رسالة الفريق تتمثل في تعزيز ثقافة القراءة والفن.

بدوره، بيّن مدير جناح مكتبة الأنصار حسام الصباغ أن مشاركتهم تتضمن عناوين صادرة عن دور نشر عربية وعالمية تشمل كتب التراث والتاريخ وروايات هادفة وقصصاً للأطفال وألعاب ذكاء، لافتاً إلى دور المعارض في إبقاء الكتاب والوسائل المعرفية الورقية على تماس مباشر مع القارئ وطلاب العلم.

ورأت الطالبة أشواق محمد من إدلب، الدارسة في جامعة اللاذقية، أن المعرض يثري المعرفة بفضل التنوع الكبير في العناوين وحضور دور النشر، منوّهةً بالمعارض الفنية المرافقة، ولا سيما نتاج المكفوفين، لما تشكله من حافز للأجيال الشابة على الاستزادة بالعلم.

ويرافق المعرض برنامج حافل بالمحاضرات الأدبية وحفلات توقيع الكتب والفعاليات الفنية المتنوعة.