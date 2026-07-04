القطاع الحرفي بين التحديات والتطلعات.. ما الذي ينتظره الحرفيون من مجلس الشعب الجديد؟
الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامه ضمن سلسلة تدريبية لشؤون الشباب في حمص
ساق واحدة تكفي لصناعة الحلم.. فريق مبتوري الساق يصنع حكايته الخاصة
الشعار يبحث في إدلب واقع القطاعين التجاري والصناعي ويؤكد دعم الاستثمار
مواجهات ندية ومهارات متميزة في بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة
افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين مغناطيسي في الخدمة بمشفى منبج الجديد
مؤتمر سلامة الأغذية بدمشق يركز على حلول عملية لتعزيز الرقابة وتطوير منظومة الغذاء الآمن
مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات “طيران العربية” القادمة من الشارقة
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