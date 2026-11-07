رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها:نسعى بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاز مشروع قانون ضريبي مخفض
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها:نسعى لتحقيق توازن بالتعرفة الجمركية وتخفيض رسوم المواد الأولية
بريد حمص يخصص دواماً إضافياً يوم السبت لصرف رواتب المتقاعدين
دمشق .. مدينة تنبض بالحياة
تربية الإبل في بادية تدمر.. تعافٍ تدريجي وتحديات تهدد استدامة المهنة
54% نسبة إنجاز خطة تعزيل المصارف ومجاري السيول في محافظة طرطوس استعداداً للموسم المطري
صناعة الأغباني في دوما.. حرفة نسيجية حافظت على أصالتها
سوريا تعرض فرصاً استثمارية ومشاريع للتعاون في معرض البناء والتكنولوجيا بطرابلس
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