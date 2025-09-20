ورشة عمل حول مدونة السلوك المهني الإعلامي في المركز الثقافي بدرعا

بدء موسم قطاف العنب فـي القنيطرة، وتوقعات بإنتاج نحو 3.5 آلاف طن
تصريح لأحد مسؤولي إدارة الأمن العام عقب العثور على مستودع للذخيرة بحمص أثناء حملة التمشيط
صانع المحتوى الأردني أحمد الصادق يتحدث عن شعوره لعودة معرض دمشق الدولي
فرص استثمارية واعدة تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض دمشق الدولي
ورشة عمل حول مقاومة المضادات الحيوية في وزارة الصحة السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى