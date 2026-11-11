كاميرات المراقبة التموينية.. رقابة مباشرة لتعزيز الشفافية وضبط العمل في الأسواق.
“جسور سوريّة” مبادرة تسلط الضوء على تاريخ الرقة وتراثها
55 منشأة صناعية وغذائية وتجارية في اللاذقية حظيت بالتكريم بعد تطوير تجهيزاتها وآليات عملها
العدالة الانتقالية تبحث مع المؤسسات الإعلامية آليات تعزيز الشراكة وتطوير قنوات التنسيق
مؤتمر طب حديثي الولادة ينطلق في دمشق بمشاركة أطباء من المحافظات والمغترب
وصول الرئيس الشرع إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ”COP31” في أنطاليا
وزارة الخارجية والمغتربين تجري دورات تدريبية للمرشحين للبعثات السورية بالخارج
إدارة التغيير وتعزيز الأداء الرقابي في ندوة تخصصية للجهاز المركزي للرقابة المالية
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