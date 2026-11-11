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“جسور سوريّة” مبادرة تسلط الضوء على تاريخ الرقة وتراثها

إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني
لاعب منتخب سوريا برياضة البادل مؤيد سليم.. نتائج ملفتة وطموح متجدد بإحراز الألقاب
إنقاذ طفل وشاب إثر حادثتي غرق في نهر الفرات بالرقة والبحث عن طفل آخر
مدير صحة حلب: كوادرنا بجاهزية عالية للتعامل مع تصعيد تنظيم قسد ضد المناطق السكنية في المحافظة
لقاء أعضاء اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة مع المرشحين لمجلس الشعب في تل أبيض شمال الرقة
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