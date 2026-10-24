الأختام على اللحوم هل تحمي المستهلك من الغش.. وما دلالات ألوانها وأشكالها؟

دمشق-سانا
تشكّل أختام اللحوم إحدى العلامات الرقابية التي تساعد المستهلك على التعرّف إلى نوع ”الذبيحة” والتحقق من خضوعها للفحص البيطري، إذ تتنوع أشكالها وألوانها وبياناتها تبعاً لنوع الحيوان وجنسه، ما يجعل الإلمام بدلالاتها أمراً مهماً عند شراء اللحوم، ولا سيما في ظل احتمالات الغش والتلاعب بالأختام، فما الدلالات التي تحملها هذه العلامات؟ وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها للتحقق من سلامة اللحوم ومطابقتها للاشتراطات الصحية؟
مدير مسلخ دمشق خالد قرقورا بين لـ سانا اليوم السبت أن العمل يبدأ بفحص الحيوانات المعدّة للذبح، من فريق طبي يضم أطباء بيطريين ومراقبين بيطريين، قبل إدخالها إلى صالات الذبح، حيث تُجرى عمليات الذبح والسلخ وفصل الأحشاء.
وأشار الى أن الفحص يستمر بعد الذبح للتحقق من حالة اللحوم وتحديد صلاحيتها للاستهلاك البشري، إذ تُختم اللحوم الصالحة بالأختام المخصصة، ثم تُنقل بالسيارات المبرَّدة إلى الأسواق ومحال البيع، بينما تُتلف اللحوم غير الصالحة في المسلخ لاستكمال الإجراءات المتبعة.
وأكد أن الختم لا يكون منفصلاً عن إجراءات الرقابة، بل يمثِّل علامة على مرور الذبيحة بمرحلة الفحص البيطري، قبل وصولها إلى المستهلك.
الأختام وفق نوع “الذبيحة” وجنسها
تختلف أختام اللحوم وفق نوع الذبيحة وجنسها، وتجمع بين اللون والشكل والعبارة المكتوبة عليها، مع تضمين اسم المسلخ في جميع الأختام.
ولفت قرقورا، إلى أن لحوم ذكور الأغنام العواس تحمل ختماً مثلثاً باللون الأحمر، في حين تحمل لحوم الإناث ختماً مثلثاً باللون الأزرق، مع بيان الجنس والنوع على الختم.
أما لحوم الأبقار، فتحمل ختماً مستطيلاً باللون الأزرق، بينما تُميّز لحوم العجول بختم مستطيل أحمر اللون، ويُكتب على كل منهما نوع اللحم.
وتحمل لحوم الماعز أختاماً سداسية الشكل باللون الأزرق للذكور والإناث، مع تحديد جنس الذبيحة، بينما تحمل لحوم الجمال ختماً دائرياً باللون الأحمر لكلا الجنسين.
وهناك أيضاً أختام خاصة بالأغنام البيلا غير السورية، باللون الأزرق للذكور والإناث، مع كتابة نوعها وجنسها، أما اللحوم الهزيلة الصالحة للاستهلاك البشري، فيُضاف إليها ختم أزرق يحمل عبارة “لحم هزيل”، بصرف النظر عن جنس الذبيحة.
وأكد قرقورا أن هذه الفروق ليست تفصيلاً ثانوياً، فمعرفة المستهلك بها تساعده على قراءة العلامة ومقارنتها بنوع اللحم المعروض، بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى اللون أو الشكل من دون الانتباه إلى بقية البيانات.
لكن تقليد الأختام يظل احتمالاً قائماً، إذ يشير قرقورا إلى إمكانية حدوث التزوير من جهات أخرى أو أصحاب محال، معتبراً أن حالات التقليد تكون واضحة ومكشوفة عند محاولة تزوير الأختام أو تقليدها.
الانتباه إلى الختم كعلامة كاملة
وشدد على أن التعامل مع الختم يتطلب الانتباه إلى العلامة كاملة، لا إلى لونها وحده، بما يشمل شكلها والبيانات المدونة عليها واسم المسلخ، كما أن وجود ختم يبدو مطابقاً لا ينبغي أن يُفهم بوصفه دليلاً قاطعاً على أصالته من دون التحقق عند وجود شك.
وتبرز أهمية الأختام في كونها وسيلة ظاهرة تساعد على التعرف إلى اللحوم التي خضعت للفحص في المسلخ، إلا أن فاعليتها في الحد من الغش ترتبط بالقدرة على التحقق من صحتها، إلى جانب الرقابة على عمليات تداول اللحوم وبيعها.
وبين الأشكال والألوان والعبارات، تصبح قراءة الختم خطوة مهمة للمستهلك، لا تغني عن الرقابة البيطرية، لكنها تمنحه وسيلة إضافية لمعرفة مواصفات ما يشتريه، والانتباه إلى العلامات التي تستدعي الاستفسار والتحقق قبل اتخاذ قرار الشراء.