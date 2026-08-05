المصرف المركزي في الرقة يبدأ استبدال العملة بإجراءات ميسرة

الرقة-سانا

بدأ فرع مصرف سوريا المركزي في محافظة الرقة، اليوم الأربعاء، استقبال المواطنين الراغبين باستبدال العملة، بعد افتتاح كوة جديدة في مقره، تزامناً مع استمرار عمل فرع المؤسسة السورية للبريد، وذلك بناءً على قرار تمديد مهلة استبدال العملة في المحافظات الشرقية حتى الـ20 من الجاري، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المراجعين.

وفي تصريحاتٍ لمراسل سانا، أوضح مدير الفرع محمد سعيد العبو، أن الفرع بدأ العمل منذ ساعات الصباح الأولى ويستمر حتى المساء، كما أن افتتاح الكوة جاء بموجب تعليمات جديدة بهدف استقبال المواطنين بشكل مباشر، علماً أن عمليات الاستبدال كانت تُنفذ سابقاً عبر المؤسسة السورية للبريد التي افتتحت ستة مراكز في المدينة والريف لذلك.

وأكد العبو أن أموال المواطنين محفوظة وعملية الاستبدال مستمرة حتى انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن المبالغ التي تصل إلى 10 ملايين ليرة تٌستبدل نقداً بشكل مباشر، في حين يتم تحويل المبالغ التي تتجاوز 25 مليون ليرة إلى الحسابات المصرفية لتسهيل الإجراءات وتنظيم عملية الاستبدال.

السورية للبريد: العمل بكامل الطاقة الاستيعابية

من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أن مديرية بريد محافظة الرقة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال المواطنين الراغبين باستبدال العملة، من خلال تفعيل جميع الكوات وزيادة عدد العاملين وتوسيع أماكن تقديم الخدمة، منوهاً بأن تمديد مهلة استبدال العملة يتيح الوقت الكافي لإتمام المعاملات.



وأوضح حمد، أن سقف الاستبدال النقدي يبلغ بين 5 و10 ملايين ليرة للمراجع الواحد، فيما يمكن إيداع مبالغ تصل إلى 25 مليون ليرة عبر خدمة “شام كاش”، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مبيناً أن المصرف المركزي افتتح كوة إضافية دعماً للعملية.

مطالبات زيادة نقاط الاستبدال

وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة، حيث دعا المواطن عناد حجو إلى زيادة عدد مراكز استبدال العملة في المحافظة، منوهاً بأهمية افتتاح مركز المصرف المركزي ما ساهم في تخفيف الازدحام وتحسين الإجراءات مقارنة بالأيام الماضية، فيما طالب المواطن رمضان فلاح المحمود بزيادة نقاط الاستبدال في مناطق المحافظة، ولا سيما في الريف، لتسهيل وصول المواطنين وإنجاز معاملاتهم دون الانتظار لفترات طويلة.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في وقت سابق اليوم، تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق لـ 20 آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة.