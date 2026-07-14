معرض المنتجات الريفية في دمشق يجمع 27 سيدة منتجة

دمشق-سانا
افتتحت مديرية زراعة دمشق وريفها اليوم الثلاثاء معرض “المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية” الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة زراعة دمشق وريفها، وذلك في مقر الغرفة بدمشق، بهدف تمكين المرأة الريفية ودعم الأسر المنتجة.
ويشارك في المعرض 27 سيدة منتجة بمعروضات تنوعت بين المنتجات الغذائية الطبيعية والمصنّعة، إلى جانب أعمال يدوية وقطع فنية، ومستحضرات التجميل الطبيعية، ومصنوعات تراثية ويدوية تعكس أصالة الموروث السوري، وتبرز المهارات الحرفية والإبداعية للنساء في الريف.
تبادل الخبرات بين السيدات المنتجات
وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في تصريح لـ سانا، أن المعرض يهدف إلى دعم المرأة الريفية وتسليط الضوء على منتجاتها، وتعزيز تبادل الخبرات بين السيدات المنتجات، بما يسهم في تطوير مشاريعهن ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً إلى أن معظم المعروضات تتميز بجودتها واعتمادها على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها النساء الريفيات في مجالات الإنتاج الغذائي والحرفي.
وأشار أبو عساف إلى أن إقامة المعرض في موقع يتوسط مدينة دمشق، جاءت بهدف تسهيل وصول الزوار والمهتمين، وتوسيع فرص التسويق أمام المشاركات، مبيناً أن الوزارة تتطلع إلى أن يشكل هذا المعرض قصة نجاح لكل سيدة منتجة، وأن يكون منطلقاً لتنظيم معارض مركزية أوسع بمشاركة مختلف المحافظات.
توسيع قنوات التسويق
من جانبه، أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، أن المعرض يشكل منصة لدعم المرأة الريفية من خلال عرض منتجاتها وتوسيع قنوات التسويق بما يسهم في استدامة مشاريعها الإنتاجية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على دعم المنتجين عبر توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وفتح قنوات لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية، بما يعزز قدرتها التنافسية.
ويستمر المعرض ثلاثة أيام، من الـ 14 حتى الـ 16 من تموز الجاري، ويستقبل زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.