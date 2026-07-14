معرض المنتجات الريفية في دمشق يجمع 27 سيدة منتجة

دمشق-سانا ‏

افتتحت مديرية زراعة دمشق وريفها اليوم الثلاثاء معرض “المنتجات ‏الغذائية واليدوية للمرأة الريفية” الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة زراعة ‏دمشق وريفها، وذلك في مقر الغرفة بدمشق، بهدف تمكين المرأة الريفية ‏ودعم الأسر المنتجة.‏

ويشارك في المعرض 27 سيدة منتجة بمعروضات تنوعت بين المنتجات ‌‏الغذائية الطبيعية والمصنّعة، إلى جانب أعمال يدوية وقطع فنية، ‌‏ومستحضرات التجميل الطبيعية، ومصنوعات ‏تراثية ويدوية تعكس أصالة ‌‏الموروث السوري، وتبرز المهارات الحرفية والإبداعية للنساء في الريف.‏

تبادل الخبرات بين السيدات المنتجات

وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في تصريح لـ سانا، أن ‌‏المعرض يهدف إلى دعم المرأة الريفية وتسليط الضوء على منتجاتها، ‌‏وتعزيز تبادل الخبرات بين السيدات المنتجات، بما يسهم في تطوير ‌‏مشاريعهن ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً إلى أن معظم ‌‏المعروضات تتميز بجودتها واعتمادها على الموارد الطبيعية، الأمر الذي ‌‏يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها النساء الريفيات في مجالات الإنتاج ‌‏الغذائي والحرفي.‏

وأشار أبو عساف إلى أن إقامة المعرض في موقع يتوسط مدينة دمشق، ‌‏جاءت بهدف تسهيل وصول الزوار والمهتمين، وتوسيع فرص التسويق أمام ‌‏المشاركات، مبيناً أن الوزارة تتطلع إلى أن يشكل هذا المعرض قصة نجاح ‌‏لكل سيدة منتجة، وأن يكون منطلقاً لتنظيم معارض مركزية أوسع بمشاركة ‌‏مختلف المحافظات.‏

توسيع قنوات التسويق ‏

من جانبه، أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، أن المعرض ‌‏يشكل منصة لدعم المرأة الريفية من خلال عرض منتجاتها وتوسيع قنوات ‌‏التسويق بما يسهم في استدامة مشاريعها الإنتاجية، مشيراً إلى أن الغرفة ‌‏تعمل على دعم المنتجين عبر توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وفتح ‌‏قنوات لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية، بما يعزز قدرتها ‌‏التنافسية.‏

ويستمر المعرض ثلاثة أيام، من الـ 14 حتى الـ 16 من تموز الجاري، ‌‏ويستقبل زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً ‏حتى الخامسة مساءً.‏