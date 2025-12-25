أبناء الطوائف المسيحية في حمص يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

غابات الفرلّق في ريف اللاذقية منارة طبيعية تستقطب عشاق السياحة
اللاعبة السورية هند ظاظا تحرز فضية كرة الطاولة بدورة التضامن الإسلامي
حفل تخريج 200 طالب وطالبة من كلية التربية في جامعة دمشق فرع درعا
حمص الفداء يفتتح الدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على أهلي دمشق
معرض الرعاية الطبية الدولي بدورته الـ 18 على أرض مدينة المعارض بدمشق
