بين ورشة العمل وكراسة الدروس.. عيسى السلوم يكتب قصة نجاح استثنائية
مزارعو رأس العين شمال الحسكة يواصلون زراعة القطن وسط أعباء الإنتاج والري
المكتب القنصلي الجديد في حماة ينجز من 2000 إلى3000 معاملة يومياً
تجهيزات مكثفة في مديرية التربية والتعليم بالرقة لاستقبال العام الدراسي الجديد
تأهيل شبكات المياه في أحياء مدينة الطبقة وقرية عايد في ريف الرقة
نجاح متميز للطالبة ليا اليوسف في شهادة التعليم الأساسي
أعمال صيانة واسعة لشبكات الصرف الصحي في ثلاثة أحياء بدير الزور
بدء فرع المصرف الزراعي في القامشلي بصرف مستحقات المزارعين
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