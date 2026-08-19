مزارعو رأس العين شمال الحسكة يواصلون زراعة القطن وسط أعباء الإنتاج والري

تصريح للصحفي “فراس البرجس” الذي كان معتقلاً من قبل تنظيم قسد بعد الإفراج عنه من سجن الأقطان
بحضور الرئيس الشرع وزارة الأوقاف تطلق ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” كعقد وطني جامع
بصيرة القلب تتجاوز البصر .. فراس كحيل تحدى الصعاب لإكمال مسيرته الدراسية
“ميكس 7”.. ورشة عمل لتصميم المسح العنقودي
ركلة جزاء تقود شباب الرقة للفوز على شرطة حماة في دوري الدرجة الأولى للشباب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى