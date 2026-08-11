هكذا تعمل محطات ضخ المياه الرئيسية في مدينة حلب

بهدف تنشيط الحركة التجارية في المحافظة… مهرجان الربيع للتسوق يفتح أبوابه في دير الزور
إعادة افتتاح المجمع القضائي في دوما بريف دمشق، ثمرة للتعاون بين مجلس المدينة والمجتمع المحلي
جولات رقابية على مطاعم ومعامل الحلويات في درعا لضمان سلامة وجودة المنتجات
وفاة طفلتين غرقاً في سد المزينة بريف حمص وبحيرة ميدانكي شمال حلب
ناقلة نفط تصل ميناء بانياس ضمن المنحة السعودية لدعم قطاع الطاقة في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى