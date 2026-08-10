“صيف سوريا” في قلعة دمشق يجمع التراث التركماني بأنشطة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

ألتراس بلوصن الكرامة يجدد العهد مع ناديه في الذكرى الـ 17 للتأسيس
وصول باخرة محملة بمعدات لوجستية لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مرفأ طرطوس
حركة نشطة في سوق شارع سينما فؤاد بمدينة دير الزور
استعدادات مكثفة لإنجاح الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي التي تقام خلال الفترة من الـ 2
جهود استثنائية يبذلها العاملون في المؤسسة السورية للمعارض لإعادة تأهيل مدينة المعارض بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى