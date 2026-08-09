رحلة مصطفى الخطيب من غياهب صيدنايا إلى المشهد الثقافي

قرية مرج السلطان في ريف دمشق تستضيف يوماً حقلياً للتعريف بالزراعة الذكية والري بالتنقيط
الشيباني وفيدان يؤكدان تعزيز التعاون السوري التركي ودعم استقرار المنطقة
الوزير الشيباني: في السويداء دعمت إسرائيل مجموعات خارجة عن القانون وهذا التدخل عقد المشهد
تعزيزات جديدة لقوى الأمن الداخلي في طريقها إلى محافظة الحسكة
“السويداء منا وفينا” مبادرة تعيد رسم ألوان النسيج الوطني السوري
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