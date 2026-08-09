الزراعة و”أمريكان سويس” توقعان مذكرة لتطوير منشآت المباقر وتنمية الثروة الحيوانية
الإرادة تصنع المستحيل.. عمر الإسماعيل فقد ذراعيه في إزالة الألغام ولم يفقد عزيمته على النجاح
عمليات تخصصية وخبرات عالمية لتطوير خدمات طب العيون في مشفى النور بريف إدلب
افتتاح محكمة الصلح في العريمة بريف حلب لتخديم 57 بلدة وقرية وتوسيع الخدمات القضائية
القوة البدنية… رياضة تعزز صحة الشباب وتحميهم من الآفات الضارة
أكثر من 100 متقدم لاختبار القبول في دبلوم تحليل البيانات بدرعا
رحلة مصطفى الخطيب من غياهب صيدنايا إلى المشهد الثقافي
كشافة حمص تمد جسور التعاون لنشر ثقافة السلامة المرورية
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