تأهيل طريق كفر ناصح–باتبو.. شريان جديد يربط ريف حلب الغربي بأوتستراد إدلب

لوحات تجسد معاناة السوريين في معرض فني بكلية الفنون الجميلة، بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
أوقاف درعا تطلق مسابقة “سفراء السنة النبوية في حفظ الأربعين النووية” بمشاركة نحو 251 متسابقا
إزالة الأنقاض في الدخانية بريف دمشق… خطوة نحو تحسين الواقع الخدمي وتهيئة عودة الأهالي
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تخريج 260 طالباً وطالبة من معهد إعداد المدرسين بدرعا
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